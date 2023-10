Czy zielona transformacja może być szansą dla polskiego sektora automotive? Czy Europa ma w ogóle szansę konkurować na tym polu z USA i Chinami? Na te pytania próbowali znaleźć odpowiedź uczestnicy sesji "Sektor motoryzacyjny na zakręcie" na konferencji Nowy Przemysł 4.0.

Przejście z produkcji samochodów spalinowych na elektryczne stanowi wyzwanie, ale także szansę dla polskiej branży motoryzacyjnej, która przez lata pokazała swoją siłę, napędzając krajowy wzrost gospodarczy.

Europa ma wiele do nadrobienia m.in. w produkcji baterii, gdy znacznie do przodu pod tym względem uciekły nam Chiny czy USA.

Jednym z wyzwań będzie także dostępność samochodów elektrycznych dla przeciętnych konsumentów ze względu na rosnące ceny.

Z dyskusji podczas sesji "Sektor motoryzacyjny na zakręcie" na konferencji Nowy Przemysł 4.0 wyłania się wniosek, że pomimo trudności, zmiany są nieuniknione, a przy okazji Polska ma szansę awansować jeszcze w światowej hierarchii, przekształcając sektor w kierunku produkcji bardziej zaawansowanych komponentów.

Jak przekonywał podczas sesji "Motoryzacja na zakręcie" na konferencji Nowy Przemysł 4.0 Piotr Ciemięga, ekspert rynku automotive z Siemens Polska, wyzwania związane z przejściem z produkcji aut spalinowych na samochody elektryczne to spora szansa i to jest dobry moment dla branży motoryzacyjnej, która też dzięki wdrażaniu cyfrowych rozwiązań mocno przyspieszyła, jeśli chodzi o innowacyjność.

Współczesne samochody to coraz bardziej "smartfony na kółkach"

– Obecnie produkowane samochody pod względem technicznego zaawansowania coraz bardziej przypominają "smartfony na kółkach", a konsumenci też podnoszą swoje wymagania i często już nawet kilkuletnie rozwiązania mogą nas przy zakupie samochodu nie satysfakcjonować – zauważył ekspert z Siemens Polska.

Krzysztof Gablankowski, dyrektor Zakładu Elektroniki z ZF Automotive Systems, podkreślił, że dominującym trendem w branży jest właśnie wzrost wymagań technologicznych, a producenci potrzebują m.in. znacznie większych kompetencji informatycznych, niż mieli jeszcze parę lat temu.

– Widzimy ten sam trend, że jest dość mocne zapotrzebowanie na software i hardware elektroniczny. My jako Nexteer zaczynaliśmy od prostej mechaniki, potem wprowadziliśmy układy hydrauliczne, a w roku 2007 wprowadziliśmy pierwsze układy sterowania elektroniczne, które zrewolucjonizowały procesy produkcyjne. Trzeba było dużo zmienić. Z kolei w roku 2015 stworzyliśmy centrum techniczne, w którym chcemy przede wszystkim rozwijać software, kompetencje, których brakuje w branży automotive – powiedział Mateusz Czechowski, NVH Engineering Supervisor z Nexteer Automotive.

Jak podkreślił prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś, mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją, gdy zmiana jest właściwie wymuszona administracyjnie i to zmiana fundamentalna. Czy branża to udźwignie? – Kto sobie nie poradzi, to w to miejsce pojawią się inne firmy – zauważył Faryś.

Jak wskazał prezes PZPM, obecnie sprzedaje się w Europie znacznie mniej samochodów niż jeszcze parę lat temu. Kilkanaście lat temu było to ok. 15 mln zarejestrowanych aut rocznie, w tym roku będzie to ok. 10 mln. Rosną też ceny, gdy średnie auto elektryczne kosztuje znacznie więcej, niż spalinowe.

W takim otoczeniu trzeba bardzo dbać o koszty, a sam proces produkcji doprowadzić do perfekcji. – Jesteśmy w sytuacji, która nas przymusza do zmian, ale to dobrze, bo to powoduje innowacyjność i bardzo wiele pozytywnych rzeczy. Musimy sobie dać radę – stwierdził Faryś.

W 11 lat chcemy zamknąć produkcję aut spalinowych. To dla wielu dostawców oznacza problemy

Zdaniem Janusza Kobusa, wiceprezesa Pilkington Automotive Poland i prezesa Polskiej Izby Motoryzacji, choć konieczność transformacji z produkcji pojazdów spalinowych jest na elektryczne oczywistością, to sposób, w jaki robi to Europa "jest troszeczkę idiotyczny".

– Chcemy w ciągu 11 lat zamknąć produkcję aut spalinowych. Dla 30 proc. dostawców to może być problem. Polska dominuje w produkcji części właśnie, więc pewnie oberwiemy bardziej. Produkujemy też 2 miliony silników spalinowych. Dostaniemy po kościach, a poza spadkami wolumenów, to ja się obawiam, że przegramy wojnę z Chinami – stwierdził Kobus.

Jak podkreślił, jesteśmy jako Europa daleko w tyle, jeśli chodzi o produkcję baterii, gdzie Chiny mają 55-85 proc. udziałów. W tempie zaawansowania przemian wyprzedza nas też Korea i USA (Tesla).

To, na co trzeba się w jego opinii przygotować, to że samochód nie będzie w takim samym stopniu dostępny dla przeciętnego Kowalskiego, jak jest teraz, a to ze względu na jego ceny. Dodatkowo, szczególnie jeśli chodzi o produkcję tańszych elektryków, Europa jest na straconej pozycji w rywalizacji z Państwem Środka.

Ciemięga z Siemens Polska zauważył, że rękawice chce podnieść Volkswagen, który planuje produkcję auta elektrycznego kosztującego 20-25 tys. euro.

Z kolei Faryś podkreślił, że w wyścigu z Chinami musimy uczestniczyć, a należy też pamiętać, że obok pewnej przewagi konkurencyjnej, w Chinach są też bardzo duże subsydia, czyli w grę wchodzi też ewentualne wprowadzanie ceł ochronnych z tego powodu, że ze strony Chin jest nieuczciwa konkurencja. – To jest problem, a w grę wchodzi też wielka polityka – zauważył Faryś.

Elektryfikacja stwarza też szanse dla polskiej branży motoryzacyjnej

Bardziej optymistyczny od Kobusa w ocenie szans polskiego sektora automotive w dynamicznie zmieniającym się środowisku okresu transformacji był Dariusz Śliwa, który na stanowisku senior manager w Dassault Systemes współpracuje z klientami nad projektami rozwijającymi ich strategiczne kompetencje. Zdaniem Śliwy to dobrze, że czasami zdarzają się w biznesie takie rewolucje jak ta, z którą mamy do czynienia w branży motoryzacyjnej przestawiającej się z produkcji aut spalinowych na pojazdy elektryczne. Jego zdaniem to też szansa dla Polski.

– Rola dla Polski tego, co robimy w branży motoryzacyjnej, jest niepodważalna, bo to są setki tysięcy ludzi zatrudnione i kilkanaście proc. całego polskiego eksportu. To są liczby, z którymi nie da się nie zgadzać. Polska gospodarka jest w dużej mierze silna dzięki motoryzacji – zauważył Śliwa.

Elektryfikacja wprowadza nam w ten krajobraz świeże powietrze. – Mamy tradycję, ale mamy też zmianę, która może spowodować, że będzie inaczej. Są badania, że 75 proc. klientów zmieniających auto na elektryczne dopuszcza zmianę marki samochodu, którym jeździ. Czyli przerwana może zostać tradycja, że jak dziadek jeździł BMW, to ojciec i syn też nimi jeżdżą – mówił Śliwa.

Jego zdaniem to właśnie stwarza okazję dla polskiej branży motoryzacyjnej, żeby przepychała się w na miejsca drugie czy pierwsze w różnych obszarach, żeby produkować bardziej zaawansowane komponenty i oferować bardziej kompletne rozwiązania, z czym związane są też wzrosty marży.

– Obserwujemy, że część startupowa branży motoryzacyjnej bardzo szybko się rozwija i może to zaowocować zmianą roli Polski w łańcuchach dostaw – podkreślił Śliwa. – Jesteśmy już nr 1 w produkcji akumulatorów w Europie. Gdyby 10 lat temu ktoś mi to powiedział, że tak będzie, mocno bym w to wątpił. Tak więc te zmiany następują, to się dzieje – dodał.