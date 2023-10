Czasu na działanie na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych pozostało niewiele. Zegar tyka, a porażka będzie oznaczać, że do nowego, gorszego świata trzeba będzie się przystosować, podkreślali uczestnicy sesji "Biznes wobec zmian klimatycznych" na konferencji PRECOP 28.

Z powodu zmian klimatycznych świat biznesu stoi w obliczu gigantycznego wyzwania. Jeśli jemu nie sprosta, będzie musiał się pogodzić z funkcjonowaniem w znacznie gorszym i trudnym do przewidzenia środowisku, wskazywali uczestnicy sesji "Biznes wobec zmian klimatycznych" na konferencji PRECOP 28.

Polskie firmy coraz lepiej radzą sobie z wdrażaniem zmian związanych z ESG (troska o środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny). Biznes, otoczenie, klimat i przepisy zmieniają się szybko.

Jak podkreśliła Monika Wieczorek-Kosmala z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ESG to konieczność i działanie zgodne z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami kontrahentów.

Firmy, które przekonają się do zrównoważonych działań, mogą też dzięki temu zdobyć zaufanie klientów i pracowników.

Jak podkreślała Monika Wieczorek-Kosmala z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, podczas sesji "Biznes wobec zmian klimatycznych" na konferencji PRECOP 28, polskie firmy są świadome i przygotowują się do wdrażania zmian związanych z ochroną klimatu, mniejsze są raczej na etapie rozpoznawania problemów. Tymczasem na naszych oczach zmienia się biznes, otoczenie, zmieniają się pokolenia, klimat, przepisy, wymagania.

ESG to konieczność. Zmiany klimatu mogą prowadzić do opłakanych skutków

– ESG (z ang. troska o środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny - przyp. red.) to jest coś, czego wymaga od nas prawo i wymagają kontrahenci i czego tak bardzo potrzebuje nasza planeta. Oczywiście w biznesie kluczowa jest EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i kosztów amortyzacji – przyp. red.), ale następuje już też zmiana świadomości, że EBITDA to nie wszystko. ESG ma wpływ na rentowność także m.in. dzięki cięciu kosztów – zauważyła.

Zmiany klimatu wywołane spalaniem paliw kopalnych przez człowieka to dobrze opisany przez naukowców proces, co do którego nie ma wątpliwości, że dzieje się już teraz i będzie postępować. Wieczorek-Kosmala zwróciła uwagę, że podniesienie temperatury ponad poziomy przewidziane jako progi bezpieczeństwa oznacza niemożliwe do przewidzenia skutki, ale konsekwencje tych zmian dla ludzi na pewno będą fatalne.

Tymczasem coraz częściej mówi się o tym, że nie osiągniemy celów neutralności klimatycznej do 2050 roku, co doprowadzi do ziszczenia się czarnego scenariusza. – Wobec tego w tych naszych strategiach transformacji niestety już powinny być może zagościć plany dotyczące tego, co zrobimy, jak stanie się najgorsze. Jeśli chodzi o ryzyka klimatyczne, to może być jedno z największych wyzwań – podkreśliła.

Jak zauważył Tomasz Konik, partner zarządzający Deloitte w Polsce i krajach bałtyckich, jest tak, jak powiedziała w słynnych słowach szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg, to znaczy powinniśmy być przerażeni. – Wydaje mi się, że tego trochę brakuje, bo jeśli mamy COP 28 i wciąż rozmawiamy o strategiach w kółko, to jest nieporozumienie. Potrzebujemy konkretnych działań, a czasu nie ma zbyt wiele – stwierdził Konik.

Zielona transformacja musi się zacząć od samej góry

– My już na COP 24 w Katowicach zadeklarowaliśmy jako 3M, że każdy z naszych produktów będzie zaangażowany w zrównoważony rozwój – zauważył Radek Kaskiewicz, dyrektor zarządzający 3M w regionie Europy Wschodniej.

Jak podkreślił Kaskiewicz, to gigantyczne zobowiązanie, biorąc pod uwagę, że 3M rocznie wprowadza 1000 produktów na rynek.

– W każdej korporacji oczywiście to, co się przede wszystkim liczy na koniec, to EBITDA. Wszystkie zmiany ciągną za sobą koszty, a koszt transformacji energetycznej to są setki mld dol. i tylko około 20 proc. tych kosztów pokryją różnego rodzaju funduszu publiczne – zauważył przedstawiciel 3M.

Dodał, że 80 proc. tych kosztów pokryje biznes. - To są ogromne pieniądze i wielka odpowiedzialność – podkreślił.

Jak zauważył, zielona transformacja musi się jednak zacząć od samej góry i kaskadować w dół organizacji. Trzeba przekazać ten pozytywny przykład dalej i to jest rola firm, rola biznesu, żeby jak najszerzej informować i edukować wszystkich, dlaczego tak ważne jest to, co robimy – stwierdził.

To też może, w jego opinii, zwrócić się w wymierny sposób firmom. Jak zauważył, z badań wynika, że aż ponad trzy czwarte millenialsów, czyli klientów urodzonych w latach 80. i 90., jest skłonnych zapłacić więcej za produkt pochodzący ze zrównoważonych źródeł.

Przykładów, jak polski biznes pozytywnie reaguje na zmiany, jest sporo

Firm, które już reagują za zmiany i wprowadzają w życie hasła zielonej transformacji, w Polsce już teraz nie brakuje. Jedną z nich jest VIVE Textile Recycling, która na konferencji PRECOP 28 wyróżniona została statuetką Green Changer. Wyróżnienia dla firm, które faktycznie działają na rzecz ochrony klimatu, przyznały na konferencji PRECOP 28 wspólnie Grupa PTWP oraz United Nations Global Compact Network Poland.

– VIVE ma między innymi sieć sklepów z modą cyrkularną, to już 93 sklepy w całej Polsce. Tam sprzedajemy odzież używaną. Ale część odzieży, na przykład poplamiona czy podarta, nie nadaje się do redystrybucji w tej formie. Z tych tekstyliów jesteśmy w stanie zrobić kompozyt, a z niego na przykład ławki, donice, place zabaw czy pomosty – opowiadał w trakcie sesji "Biznes wobec wyzwań klimatycznych" Jarosław Urban, wiceprezes VIVE.

To częściowo rozwiązuje problem, jakim jest gigantyczna nadprodukcja odzieży w segmencie fast fashion (tzw. szybka moda). Takich ubrań, jak podkreślił Jarosław Urban, produkuje się 100 mld rocznie, a obecnie wciąż tylko 1 proc. jest poddawany recyklingowi.

Jednym z liderów wdrażania procedur ESG w firmach sektora budowlanego jest w Polsce Grupa Selena. – Absolutnie się z tym zgadzam, że nie tylko na poziomie dyrektorskim nawet, ale powinniśmy zejść całkiem w dół firmowej hierarchii z informacją o tym, co i dlaczego powinno się robić. My w naszych zakładach na całym świecie tłumaczyliśmy to na spotkaniu z każdym pracownikiem linii produkcyjnej. Jeśli pracownik jest dobrze poinformowany, to on wtedy może podejmować odpowiednie kroki na co dzień – powiedziała Ewa Kosmala, Global Sustainability Director z Grupy Selena.

Tomasz Konik dodał, że warto też wziąć sobie do serca wyniki badań Deloitte, które stwierdzają, że 50 proc. millenialsów patrzy na to, jak firma wpływa na środowisko, w której pracują, a 4 na 5 pracowników na pytanie, czy rozważyłoby zmianę pracodawcy, dlatego że ma lepszy wpływ na środowisko, odpowiedziało, że tak.

Biznes nie jest osamotniony, źródeł finansowania można szukać m.in. w BGK

Choć uczestnicy sesji wyrażali pogląd, że biznes w działaniach proekologicznych jest często osamotniony, to nie jest też tak, że nie ma środków na finansowanie zielonych projektów.

– Jako instytucja finansowa oczywiście uczestniczymy w finansowaniu transformacji. Działamy między innymi wraz z pięcioma innymi bankami rozwoju i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Joint Initiative for Secular Economy, gdzie finansujemy projekty związane z gospodarką obiegu zamkniętego. Ostatnio sfinansowaliśmy na przykład projekt odzyskiwania materiałów ze zużytych opon – podkreślił Patryk Darowski, dyrektor zarządzający pionem ryzyka branżowego i ESG w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jak dodał, transformacja wymaga ogromnych nakładów, bo przez lata będzie to w Polsce około 200-300 mld euro nakładów na energetykę i 1,5 bln euro na transport, ale jego zdaniem jesteśmy w sytuacji, że nie możemy sobie pozwolić, by nas nie było na to stać. – Musimy zapewnić konkurencyjność polskiej gospodarki – podkreślił.

PRECOP 28 to przygotowanie do Szczytu Klimatycznego w Dubaju

PRECOP 28 to konferencja przygotowująca do Szczytu Klimatycznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (COP28). W 2018 roku w Katowicach odbył się szczyt klimatyczny COP24. - Ważne jest, aby te idee były kontynuowane i rozwijane. Stąd pomysł na konferencję PRECOP. Obecna edycja to przygotowanie do CO28 w Dubaju – powiedział Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, otwierając PRECOP 28.

Organizatorami PRECOP 28 są United Nations Global Compact Network Poland – polskie biuro największej na świecie inicjatywy ONZ ds. współpracy z biznesem wspierającym zrównoważony rozwój oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz konferencji i wydarzeń specjalnych.