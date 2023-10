Polskie firmy odkładają wydatki na cyfryzację. Z kilku powodów

- W polskich przedsiębiorstwach sektora produkcyjnego widoczny jest spadek inwestycji w cyfryzację. To efekt m.in. problemów finansowych niektórych firm oraz niepewności ekonomicznej - mówi WNP.PL Maciej Zieliński, prezes Siemens Polska.

Siemens od czterech lat bada poziom digitalizacji polskich firm dużej i średniej wielkości działających w głównych branżach produkcyjnych: żywność i napoje, chemia i farmacja, motoryzacja oraz produkcja maszyn.

Z rankingu (specjalny wskaźnik, oparty na kilku danych) wynika, że najdalej na ścieżce digitalizacji w kategorii średnich firm znajdują się przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej (2,0), a zdecydowanie w tyle zostaje sektor spożywczy (1,6).

Narzędzia cyfrowe mogą służyć także do tego, aby odpowiadać na zapotrzebowania związane z raportowaniem ESG.

Siemens od czterech lat bada poziom digitalizacji polskich firm średniej wielkości działających w głównych branżach produkcyjnych: żywność i napoje, chemia i farmacja, motoryzacja oraz produkcja maszyn.

Efektem analizy jest wskaźnik Digi Index w skali od 1 do 4. Im wyższa wartość, tym dojrzałość cyfrowa firm produkcyjnych jest większa i pełniej realizują one wizję Przemysłu 4.0, a co za tym idzie, mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu biznesowego na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Inwestycje w cyfryzację są odkładane z kilku powodów

- W 2023 r. wskaźnik Digi Indexu jest niższy niż w zeszłorocznych badaniach, w 2022 r. było to 2,4, teraz mamy 1,8. Nie wynika to z tego, że jest mniejsze zainteresowanie cyfryzacją - ten spadek jest spowodowany mniejszymi nakładami na cyfryzację. Wynika to z tego, że pandemia była dużym katalizatorem cyfryzacji, w związku z tym projekty, które były realizowane w ciągu ostatnich dwóch lat, weszły już w fazę wdrożeń. Nowe inwestycje nie zostały poczynione - z uwagi na to, że dla wielu przedsiębiorców stanowią one problem finansowy, więc inwestycja w cyfryzację jest odkładana - mówi WNP.PL Maciej Zieliński, prezes Siemens Polska.

Przekonuje, że przedsiębiorcy przyznają, iż cyfryzacja jest priorytetem w ich firmach, jednak - z uwagi na dzisiejsze problemy finansowe czy też niepewność ekonomiczną - mamy recesję na rynku, a wskaźnik PMI jest poniżej 50 proc. - podstawowym zadaniem przedsiębiorców jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa "tu i teraz". To powoduje, że inwestycje w cyfryzację są niestety odkładane na przyszłość.

Z rankingu wynika, że najdalej na ścieżce digitalizacji znajdują się przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej (2,0), a zdecydowanie w tyle zostaje sektor spożywczy (1,6).

- Sektor automotive jest sektorem globalnym. W Polsce większość uczestników tego rynku stanowią dostawcy systemów i dostawcy komponentów dla dużych światowych firm. W związku z tym dla tego typu firm cyfryzacja i wdrażanie technologii cyfrowej, posiadanie platform i możliwości współpracy cyfrowej z tymi dużymi klientami oznacza być albo nie być. One wprowadzają te rozwiązania bardzo szybko, tak jak cała branża automotive - po to, aby być w łańcuchu dostaw globalnych przedsiębiorstw - tłumaczy Maciej Zieliński.

Jeśli zaś chodzi o przemysł spożywczy: jest to rynek bardziej rozproszony, działa wiele mniejszych, lokalnych przedsiębiorstw stosujących tradycyjne sposoby produkcji. Te receptury są lokalnie cenione, a i świadomość konieczności zmian cyfrowych pozostaje niższa.

Potrzebny jest wzrost świadomości. Cyfryzacja pomoże w realizacji celów ESG

Powstaje przy tym pytanie, czy firmy produkcyjne należy wspierać w rozwoju digitalizacji czy same sobie z tym poradzą...

- Przede wszystkim musimy kształtować świadomość, że gospodarka innowacyjna, oparta na cyfrowych technologiach, ma dużo większe możliwości wzrostu w skali globalnej niż gospodarka mniej ucyfrowiona. To pytanie zasadnicze - o egzystencję w przyszłości. Każda firma powinna sobie odpowiedzieć na to pytanie, ale nie żeby wdrażać jakieś rozwiązania dla samego wdrożenia, tylko po to, aby określić cel, jaki cyfryzacja pomoże spełnić w zakresie skracania czasu wypuszczania nowych produktów, zwiększenia efektywności i redukcji śladu węglowego - tłumaczy Maciej Zieliński.

Podkreśla, że narzędzia cyfrowe mogą służyć także do tego, aby odpowiadać na zapotrzebowanie związane z raportowaniem ESG.

- Cyfryzacja ma tutaj bardzo duże znaczenie. Bez narzędzi cyfrowych i bez analizy dużej puli danych (big data) nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania wymagane przez raportowanie ESG. Skąd dostaniemy potrzebne dane? Musimy je wziąć z przedsiębiorstwa w sposób transparentny, w związku z tym transparencja naszych danych i umiejętność zarządzania tymi danymi dają nam możliwości, żebyśmy mogli w przedsiębiorstwach definiować KPI (Key Performance Indicators - kluczowe wskaźniki efektywności). Mamy tego typu rozwiązania, gdzie oferujemy narzędzia symulacyjne - np. dla firm chemicznych, które mogą sobie określić KPI jako obniżenie śladu węglowego konkretnych produkowanych prze siebie produktów. Cyfryzacja jest bardzo dobrym narzędziem, które będzie wspierać rozwój świadomości i sam obszar ESG - podsumowuje Maciej Zieliński.