Polskie przedstawicielstwo przy OBWE: jesteśmy gotowi do dalszych działań dyplomatycznych, by rozwiązać kryzys

Polskie przewodnictwo OBWE "pozostaje gotowe do podjęcia dalszych działań dyplomatycznych w celu rozwiązania kryzysu" - informuje w komunikacie wydanym po specjalnym posiedzeniu Stałej Rady OBWE stałe przedstawicielstwo RP przy OBWE w Wiedniu.

W związku z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa na Ukrainie i wokół niej, polskie przewodnictwo w OBWE zwołało specjalne posiedzenie Stałej Rady, które odbyło się w poniedziałek w Wiedniu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele państw uczestniczących OBWE oraz sekretarz generalna organizacji Helga Schmid. Informację na temat sytuacji przekazali Mikko Kinnunen, który jest specjalnym przedstawicielem przewodniczącego misji OBWE na Ukrainie oraz Halit Cevik, główny obserwator specjalnej misji obserwacyjnej OBWE na Ukrainie - poinformowano w komunikacie wydanym po spotkaniu.

Kinnunen podkreślił "pogarszającą się sytuację w terenie i zwrócił uwagę, że zwoływanie posiedzeń TCG nie powinno podlegać warunkom. Ambasador Cevik zwrócił uwagę na zdecydowany wzrost liczby naruszeń zawieszenia broni i wpływu napięć na sytuację humanitarną. Poinformował o pilnej potrzebie zapewnienia misji bezpiecznej możliwości wypełniania jej mandatu. Państwa uczestniczące omówiły sytuację na Ukrainie i wokół niej" - czytamy w komunikacie.

"Odpowiedź na wyzwania związane z bezpieczeństwem to podstawowe zadanie OBWE. Głęboko wierzymy, że dyskusja państw uczestniczących w OBWE może przyczynić się do zwiększenia przejrzystości i zaufania potrzebnego do deeskalacji i dyplomatycznego rozwiązania obecnych napięć", podkreślono po spotkaniu.

Polskie przewodnictwo w OBWE "potwierdza swoje poparcie dla wysiłków dyplomatycznych, prac Trójstronnej Grupy Kontaktowej oraz Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie. W poniedziałek rano przewodniczący OBWE, minister Zbigniew Rau, wezwał strony do zwołania Trójstronnej Grupy Kontaktowej, wskazując, że porozumienia mińskie zapewniają właściwą drogę dyplomatycznego i pokojowego rozwiązania obecnego kryzysu".

"W zależności od rozwoju sytuacji, polskie przewodnictwo OBWE pozostaje gotowe do podjęcia dalszych działań dyplomatycznych w celu rozwiązania kryzysu" - zapewniono w komunikacie po posiedzeniu w Wiedniu.

