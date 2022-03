Polskie Radio udostępniło częstotliwość DAB+ Ukraińskiemu Radiu

- Polskie Radio informuje:

- Polskie Radio informuje:

"W związku z dużą liczbą uchodźców z Ukrainy, którzy na skutek napaści Rosji na ich kraj uciekli i nadal uciekają do naszego kraju, Polskie Radio tymczasowo uruchomiło transmisję w czasie rzeczywistym sygnału Ukraińskiego Radia - poprzez swoje nadajniki cyfrowe w technologii DAB+. Dzięki temu przebywający w Polsce Ukraińcy będą mogli słuchać audycji swojego radia publicznego również w Polsce.

To bardzo istotne, by nasi ukraińscy przyjaciele, którzy są przyjmowani i goszczeni w różnych częściach Polski, mieli dostęp do najświeższych informacji bezpośrednio z Ukrainy - w ich języku ojczystym. Obecnie nadajniki radia cyfrowego w technologii DAB+ zlokalizowane są przede wszystkim w aglomeracjach miejskich i wzdłuż głównych tras komunikacyjnych, a ich sygnał dociera do blisko 70 proc. ludności na terytorium Polski. Nadajnik DAB+ Polskiego Radia w Przemyślu obejmuje część terytorium Ukrainy i ma w swoim zasięgu przejścia graniczne w Medyce, Korczowej i Przemyślu.

+Polskie Radio w każdy możliwy sposób włącza się w pomoc Ukrainie. Właśnie udostępniliśmy naszą częstotliwość DAB+ dla Українське Rадіо. To kolejny przejaw naszej solidarności z narodem ukraińskim w tej dramatycznej sytuacji. Udostępniając częstotliwość, chcemy docierać do jak największej rzeszy obywateli Ukrainy, którzy potrzebują informacji w swoim ojczystym języku+ - mówi Agnieszka Kamińska, prezes Zarządu Polskiego Radia. +Ważne jest to, że w tej sytuacji także inne media, w tym stacje radiowe, wychodzą z różnymi inicjatywami skierowanymi do naszych ukraińskich sąsiadów. To wyraz solidarności z nimi, a nie wyścig konkurencyjny+ - dodaje.

Radiowa Jedynka niemal natychmiast po ataku na Ukrainę rozpoczęła emisję specjalnych serwisów informacyjnych w języku ukraińskim. Serwisy te przygotowują i prezentują dziennikarze Sekcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy. Przekaz jest nadawany z nadajnika fal długich (225kHz). Program 1 Polskiego Radia obejmuje swoim zasięgiem większość terytorium Ukrainy. Możliwość odbioru radiowej Jedynki jest niezależna od sieci telekomunikacyjnych na Ukrainie oraz w razie braku dostępu do Internetu, może stanowić jedno z nielicznych źródeł prawdziwych i obiektywnych informacji dla ludności ukraińskiej na terenach objętych działaniami wojennymi.

Ponadto antena Polskiego Radia dla Zagranicy emituje na Ukrainę audycje także na częstotliwościach UKF - dzięki nadajnikom w Kijowie oraz dziewięciu nadajnikom w obwodach: donieckim i ługańskim.

Polskie Radio już kilka dni wcześniej udostępniło w swoich internetowych kanałach sygnał publicznego Ukraińskiego Radia. To dodatkowa możliwość, dzięki której obywatele Ukrainy - przebywający w Polsce - mogą słuchać programu radiowego w swoim języku. Ukraińskiego Radia można słuchać za pośrednictwem internetowego playera Polskiego Radia oraz na platformie moje.polskieradio.pl.

Sygnał publicznego ukraińskiego nadawcy został także dodany do aplikacji na urządzenia mobilne "Polskie Radio" - do bezpłatnego pobrania z Google Play i App Store".

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.