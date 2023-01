Polskie systemy łączności w nowych czołgach dla polskiego wojska

Nowe czołgi kupowane przez Polskę będą wyposażone w krajowe systemy łączności – poinformowała w czwartek Grupa WB, produkująca platformę łączności Fonet.

W ubiegłym roku MON kupiło 180 południowokoreańskich czołgów K2, a wcześniej 250 czołgów M1A2 Abrams w najnowszej wersji. Na początku stycznia zawarto umowę na 116 używanych czołgów M1A1 Abrams, które przejdą remont i zostaną dostarczone z wyzerowanym przebiegiem. Polska zkupiła także od Korei 212 armatohaubic K9.

"Grupa WB podpisała z partnerem zagranicznym umowę na dostawę i integrację systemów teleinformatycznych i łączności do czołgów podstawowych, które mają trafić do służby Siłach Zbrojnych RP. Do pojazdów Wojska Polskiego zostaną wprowadzone krajowe rozwiązania, które sprawdzono w najtrudniejszych warunkach - wojny o dużej skali intensywności" - napisała firma w komunikacie przekazanym PAP.

"Oznacza to, że wozy bojowe będą wyposażone w cyfrową platformę komunikacji pojazdowej Fonet, czyli zestaw urządzeń i ich oprogramowania tworzący jednolitą bazę wymiany danych pomiędzy pojazdami na polu walki. Jedną z podstawowych funkcji systemu jest zapewnienie cyfrowej łączności głosowej w oparciu o dostępne środki łączności" - dodała firma.

System Fonet jest instalowany w pojazdach polskiej armii, jest używany także przez wojska lądowe USA i w pojazdach innych sojuszników. "Po samobieżnych armatohaubicach Krab, Goździk i Dana oraz samobieżnych moździerzach Rak, wszystkich kołowych transporterach opancerzonych Rosomak, licznych wozach dowodzenia (dostarczonych zarówno do jednostek Wojska Polskiego, jak i wykorzystywanych w formacjach koalicyjnych), pojazdach rozpoznawczych, logistycznych i inżynieryjnych oraz wozach pancernych starszej generacji, Siły Zbrojne RP zdecydowały na wprowadzenie systemów teleinformatycznych i łączności Grupy WB także do najnowszych czołgów podstawowych pozyskiwanych przez Wojsko Polskie" - zaznaczyła Grupa WB.

Jak poinformował producent, na wyposażeniu nowych czołgów znajdą się pokładowe radiostację taktyczne produkowane przez spółkę Radmor należącą do Grupy WB. Dotychczas polskie wojsko odebrało ponad 10 tys. takich urządzeń.

Fonet integruje wyposażenie elektroniczne pojazdu oraz steruje sieciami przewodowymi i radiowymi. Pojazdy wyposażone w system produkowany przez WB Electronics (spółkę wiodącą Grupy WB) mogą pracować w zautomatyzowanych systemach dowodzenia lub kierowania ogniem. Modułowa koncepcja pozwala na dobór właściwej konfiguracji cyfrowej platformy komunikacji dla każdego pojazdu, zapewniając jednocześnie pełną kompatybilność łączności głosowej i wymiany danych. Fonet pozwala włączać pojazdy w sieć informatyczną wymiany danych oraz łączności głosowej VoIP (Voice over Internet Protocol).

Grupa WB jest zatrudniającym 1,5 tys. inżynierów i konstruktorów polskim producentem zaawansowanych rozwiązań technicznych, udziałowcem Grupy jest Polski Fundusz Rozwoju.