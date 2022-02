Polskie władze i politycy zjednoczeni w potępieniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Polskie władze i politycy zgodnie potępili rosyjską agresję wobec Ukrainy. Prezydent i premier zapewniają, że będą czynili wszystko, by powstrzymać agresję, a drogą do tego mogą być jak najsurowsze sankcje Zachodu wobec Rosji.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo potępia tę zbrodniczą agresję. Wzywamy Federację Rosyjską oraz współpracującą z nią Republikę Białorusi do zaprzestania działań wojennych, wycofania wszystkich swoich wojsk z terytorium Ukrainy i z pobliża jej granic oraz pełnego przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego" - podkreślono w zgodnie popartym przez wszystkie ugrupowania i przyjętym przez aklamację oświadczeniu polskiego Sejmu.

W nocy ze środy na czwartek prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w telewizyjny wystąpieniu rozpoczęcie "operacji specjalnej w Donbasie". Po tym wydarzeniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wprowadził stan wojenny na terenie całego kraju. Media podają, że celem Rosjan jest m.in. zajęcie Kijowa.

Ukraińskie MSZ poinformowało w czwartek rano, że rosyjskie wojska z różnych kierunków zaatakowały ukraińskie miasta, w tym od strony okupowanego Donbasu i Krymu. Nieco później ukraińskie władze podały, że kolumny rosyjskich wojsk przekroczyły wschodnie, południowe i północne granice kraju. Ukraina korzysta ze swojego prawa do samoobrony, zgodnie z prawem międzynarodowym - głosiło oświadczenie ukraińskiego MSZ.

W reakcji na te wydarzenia prezydent Andrzej Duda przeprowadził konsultacje związane z obecną sytuacją, a następnie zwołał w BBN naradę z rządem, dowódcami Sił Zbrojnych RP oraz szefami służb specjalnych. Po niej powiedział, że o sytuacji na Ukrainie rozmawiał rano z prezydentem tego kraju. Poinformował, że podejmowane są "odpowiednie działania, które od pewnego czasu się toczą". W ocenie prezydenta mamy do czynienia z "bezprecedensowym aktem agresji i kolejnym naruszeniem prawa międzynarodowego przez Rosję". "Wierzę w to głęboko, że społeczność międzynarodowa w sposób jednoznaczny na to zareaguje" - powiedział prezydent, zapowiadając kolejne rozmowy z przywódcami państw UE i NATO.

Prezydent wyraził nadzieję, iż w piątek w Warszawie dojdzie do spotkania w formacie B9, czyli państw NATO Europy Środkowo-Wschodniej. Dodał, że jeszcze w środę swoją obecność na tym wydarzeniu zapowiadali także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Zaznaczył, że obecnie jednak "sytuacja zmienia się na bieżąco".

"Chcę zapewnić z całą stanowczością: stoimy przy Ukrainie (...) jako jej sąsiedzi, jako Sojusz Północnoatlantycki, jako UE. Mamy nadzieję, że agresja rosyjska zostanie przerwana, mamy nadzieję, że władze rosyjskie dokonają refleksji nad tym, że to się Rosji nie opłaca - ani państwu, ani obywatelom przede wszystkim" - oświadczył. Zapewnił, że - jako członek społeczności międzynarodowej - będzie czynił wszystko, by agresja na Ukrainę jak najprędzej została zatrzymana.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił z kolei, że "musimy natychmiast zareagować na zbrodniczą agresję Rosji na Ukrainę". "Europa i wolny świat muszą powstrzymać Putina; dzisiejsza Rada Europejska powinna zatwierdzić możliwie najsurowsze sankcje; nasze wsparcie dla Ukrainy musi być realne" - podkreślił premier.

W czwartek wieczorem w Brukseli rozpoczyna się nadzwyczajny szczyt UE zwołany w związku z sytuacją na Ukrainie. KE przedstawić ma europejskim przywódcom do zatwierdzenia ogromny pakiet sankcji przeciwko Rosji. Będzie dotyczył strategicznych sektorów rosyjskiej gospodarki, poprzez zablokowanie im dostępu do technologii i rynków. "Jadę do Brukseli w jednym zasadniczym celu - by wypracować bardzo konkretny, dotkliwy pakiet sankcji" - podkreślił Morawiecki przed wylotem.

W związku z agresją rosyjską na Ukrainę szef MON Mariusz Błaszczak podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnego stopnia gotowości w wydzielonych jednostkach wojsk operacyjnych i wojsk obrony terytorialnych - poinformował resort obrony.

Szef MSZ i przewodniczący w 2022 r. OBWE Zbigniew Rau zdecydowanie potępił działania wojskowe Rosji przeciwko Ukrainie. Wskazał, że jest to nie tylko poważne naruszenie zasad OBWE, ale co ważniejsze, stanowi zagrożenie dla życie milionów ludzi. Wezwał Rosję do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań wojskowych i powrotu do dyplomacji.

"Polska we współpracy z sojusznikami podejmie wszelkie przewidziane prawem międzynarodowym działania na rzecz wsparcia Ukrainy oraz zatrzymania rosyjskiej agresji" - zapewnił MSZ.

MSZ podało ponadto, że w związku z działaniami zbrojnymi na Ukrainie odradza wszelkie podróże do tego kraju, a obywatele polscy, którzy tam przebywają, powinni natychmiast opuścić terytorium Ukrainy. Resort dyplomacji podkreślił, że sytuacja bezpieczeństwa jest dynamiczna, dlatego przed wyjazdem polscy obywatele powinni pamiętać, żeby między innymi przygotować i trzymać przy sobie dokumenty swoje i rodziny, przygotować gotówkę i zabezpieczyć prowiant na drogę, biorąc pod uwagę możliwe opóźnienia.

Po południu resort spraw zagranicznych poinformował, że utrzymana zostaje obecność dyplomatyczno-konsularna w Ambasadzie RP w Kijowie oraz w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie, natomiast - z przyczyn bezpieczeństwa - następuje czasowe zawieszenie działalności pozostałych polskich przedstawicielstw konsularnych na Ukrainie.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek przekazała, że Sejm pracuje, ale w trybie nadzwyczajnym. Posiedzenie Sejmu zostało wydłużone o jeden dzień i będzie kontynuowane w czwartek w przyszłym tygodniu. Ma to związek z tym, że do Sejmu może wpłynąć projekt ustawy o obronie ojczyzny.

Solidarność z Ukrainą zadeklarował marszałek Senatu Tomasz Grodzki. "Sercem i myślami jestem z dzielnym ukraińskim narodem" - podkreślił.

"Myślałem, że Putin nie posunie się do ataku na Ukrainę, okazało się dziś, że inwazja się zaczęła; teraz musimy żyć w zupełnie nowej sytuacji w Polsce, w Europie i w świecie. Sankcje powinny być jak najdalej idące, ale nie wiemy, co z tego wyniknie" - mówił Ryszard Terlecki (PiS).

O solidarności i woli współpracy ponad podziałami zapewnił także lider PO Donald Tusk, który w liście otwartym stwierdził, że siła oporu wobec polityki Kremla leży w jedności. "Dlatego zwracam się do moich rodaków, konkurencyjnych obozów politycznych i rządzących: zbudujmy elementarną zgodę dla najważniejszych polskich spraw - skutecznej obrony i szacunku do wartości" - napisał.

W podobnym tonie wypowiedzieli się lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i politycy Lewicy. "Dziś polską racją stanu jest solidarność i odpowiedzialność; polską racją stanu jest też wolna, integralna i niepodległa Ukraina" - podkreślał lider PSL. Lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty atak Rosji na Ukrainę określił jako "decyzję szaleńca".

"Potępiamy agresję Rosji na Ukrainę z całą stanowczością. Uznajemy, że najważniejsze jest to, żeby państwa suwerenne mogły uchować swoje granice i żeby ich obywatele mogli żyć bezpiecznie" - powiedział w imieniu Konfederacji Artur Dziambor.

Jako "pogwałcenie zasad cywilizowanego świata i powrót do barbarzyństwa" określiła działania Rosji wobec Ukrainy prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Z kolei I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska przekazała prezesowi SN Ukrainy wyrazy solidarności z narodem ukraińskim . "Apeluję do wszystkich instytucji zajmujących się ochroną praw człowieka o zaangażowanie i zdecydowaną reakcję" - napisał zaś Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.