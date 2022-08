Polskie wsparcie dla Ukrainy tematem rozmowy marszałek Sejmu z Rusłanem Stefanczukiem

Polskie wsparcie dla walczącej Ukrainy oraz relacje między naszymi krajami były głównymi tematami poniedziałkowej rozmowy marszałek Sejmu Elżbiety Witek z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem. Nie wolno nam przyzwyczajać się do wojny na Ukrainie – zaznaczyła Elżbieta Witek.

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy przebywa obecnie z wizytą w Polsce; w poniedziałek spotkał się w Sejmie z marszałek izby Elżbietą Witek. Jak przekazano na stronie Sejmu, rozmowa dotyczyła głównie polskiego wsparcia dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy oraz relacji między naszymi krajami.

W komunikacie podkreślono, że Elżbieta Witek zapewniła przewodniczącego Rusłana Stefanczuka, "że podczas wszystkich rozmów i spotkań, jakie odbywa w ramach dyplomacji parlamentarnej, porusza temat wojny na Ukrainie, akcentując znaczenie wspierania Ukrainy i wagę jej zwycięstwa z Rosją". "Powtarzam moim rozmówcom, że nie wolno nam przyzwyczajać się do tej wojny" - podkreśliła marszałek Witek, cytowana w komunikacie.

Rusłan Stefańczuk - jak przekazano - podziękował z kolei marszałek Witek za podjęcie inicjatyw ustawodawczych dotyczących Ukrainy, podkreślił zaangażowanie polskiego prezydenta, premiera i parlamentarzystów na rzecz jego państwa, a także wyraził wdzięczność całemu narodowi polskiemu. "Ukraińcy znaleźli miejsce w domach i sercach Polaków" - zaznaczył przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy.

Marszałek Sejmu zauważyła podczas spotkania, że Polska pomaga Ukrainie już od pierwszych godzin wojny w wielu wymiarach, a ogromną rolę ma tu do odegrania dyplomacja parlamentarna. Witek podkreśliła, że "stara się szukać sposobów, aby zachęcić Europę Zachodnią, do tego, by nie przyzwyczajała się do wojny na Ukrainie". Jako przykład takich działań marszałek Sejmu wymieniła zorganizowane z jej inicjatywy wiosenne spotkanie kobiet-przewodniczących parlamentów państw UE.

Jak przekazano w komunikacie, Witek podkreśliła także podczas spotkania, że istotne jest to, aby pomoc dla Ukrainy miała charakter ciągły i systematyczny. Zwróciła uwagę, że "Ukraina musi mieć czym walczyć".

"Nawiązując do obchodzonego 24 sierpnia Dnia Niepodległości Ukrainy marszałek Sejmu zauważyła, że tegoroczne święto nasi sąsiedzi obchodzą w warunkach szczególnych: podczas niesprowokowanej, barbarzyńskiej napaści ze strony Rosji. Wyraziła jednocześnie nadzieję, że kolejna rocznica uchwalenia Deklaracji Niepodległości będzie świętowana już w wolnej Ukrainie" - przekazała Kancelaria Sejmu.

Jak podkreślono, podczas spotkania przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy zaprosił marszałek Elżbietę Witek do udziału w parlamentarnym szczycie Platformy Krymskiej, zaplanowanego na październik w chorwackim Zagrzebiu. Stefanczuk przekazał również marszałek Sejmu oryginalny tekst uchwalonej przez ukraiński parlament - z inicjatywy prezydenta tego kraju Wołodymyra Zełenskiego - ustawy o ustanowieniu gwarancji prawnych i socjalnych dla obywateli RP znajdujących się na terytorium Ukrainy.

Pod koniec lipca Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o specjalnym statusie - prawnych i socjalnych gwarancjach - dla obywateli Polski na Ukrainie. Opracowany z inicjatywy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego projekt przewiduje m.in. możliwość legalnego pobytu na terytorium Ukrainy obywateli Polski i członków ich rodzin przez 18 miesięcy, licząc od dnia przyjęcia ustawy. Polacy otrzymają też prawo do pracy, możliwość wykonywania działalności gospodarczej, nauki w placówkach oświatowych, korzystania z usług medycznych na Ukrainie. Przewidziano też pewne wypłaty socjalne.