Polsko-ukraiński wieczór w Operze Wrocławskiej w geście solidarności z narodem ukraińskim

Polskie i ukraińskie pieśni ludowe i patriotyczne zabrzmią w piątek wieczorem na scenie Opery Wrocławskiej. Podczas specjalnego koncertu przeprowadzona zostanie zbiórka na rzecz Ukrainy, a dla jej obywateli wejściówki na to wydarzenie są bezpłatne.

"Nasze serca i uwaga skierowane są teraz przede wszystkim na niesienie pomocy - tej realnej. Jednocześnie wiemy, jak ważną rolę ma do spełnienia sztuka w czasach, gdy człowieczeństwo jest wystawione na próbę, dlatego zapraszamy wszystkich na Wieczór Polsko-Ukraiński pełen pieśni, patriotyzmu, solidarności z Ukrainą" - powiedziała Halina Ołdakowska, dyrektor Opery Wrocławskiej zapowiadając wydarzenie.

Podczas koncertu publiczność usłyszy utwory czerpiące z bogactwa historyczno-kulturalnego Polski oraz Ukrainy. Artyści zaprezentują dzieła zarówno takich kompozytorów jak Ignacy Jan Paderewski, Mieczysław Karłowicz, Karol Szymanowski i Stanisław Moniuszko, jak również piosenki legionowe, m.in. "Białe róże" i "My, Pierwsza Brygada". W programie znalazły się także ukraińskie pieśni patriotyczne i ludowe. Na scenie wystąpią gościnnie Iryna Zhytynska i Olga Tsymbaluk.

W repertuarze piątkowego koncertu pojawi się również hymn cerkiewny "Boże Wielki Jedyny" - modlitwa, z której szczególnie wybrzmiewa wołanie o wolność i błogosławieństwo. Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, dziś jej słowa nabierają szczególnego znaczenia.

Zoia Rolińska, ukraińska śpiewaczka, na co dzień alt w Chórze Opery Wrocławskiej zwróciła uwagę, że mieszkańcom Ukrainy pieśń towarzyszy przez całe życie. "Śpiewamy od dziecka z rodzicami, kiedy jest nam smutno i wesoło. Pieśń to dusza Ukrainy. Ten koncert to dla mnie wyjątkowe przeżycie, bo z dala od mojej ojczyzny, tym minimalnym gestem, mogę wspierać moich bliskich w bólu i cierpieniu" - przyznała.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie zbiórka pieniędzy na rzecz pomocy uchodźcom, prowadzona przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Tego dnia gmach Opery Wrocławskiej ponownie rozświetlą też barwy narodowe Ukrainy.

Dla obywateli Ukrainy wejściówki na koncert są bezpłatne. Można je odebrać w siedzibie Stowarzyszenia Odra-Niemen. Partnerem w zakupie biletów dla obywateli Ukrainy jest firma Wajnert.