Pomoc dla Ukrainy tematem Forum Deinstytucjonalizacji w Belwederze

Pomoc uchodźcom z Ukrainy była tematem Forum Deinstytucjonalizacji, które odbyło się we wtorek w Belwederze. "Chcieliśmy pokazać różny wymiar tej pomocy, ale i polską zdolność do odpowiedniego zachowania w momencie kryzysu uchodźczego" - powiedziała PAP doradczyni prezydenta Paulina Malinowska–Kowalczyk.

Malinowska-Kowalczyk podkreśliła, że było to już trzecie spotkanie Forum Deinstytucjonalizacji, odbywające się z inicjatywy Rady ds. Społecznych NRR (Narodowej Rady Rozwoju); tym razem dotyczyło zaangażowania polskich obywateli w niesienie pomocy Ukraińcom.

Jak przekazała PAP Malinowska-Kowalczyk, spotkanie podzielone było na trzy części - pierwsza dotyczyła "skali i jakości wsparcia ukraińskich uchodźców w oglądzie statystycznym i naukowym", druga - pracy organizacji pozarządowych w tym zakresie, a trzecia - przyszłego wsparcia Ukraińców w Polsce i wyzwań z tym związanych.

Doradczyni prezydenta przypomniała, że po 24 lutego 2022 roku do Polski przyjechało 10,5 mln Ukraińców, z czego później 8,6 mln wyjechało. "W tej chwili mamy prawie 1 mln 600 tys. osób aktywnych w bazach danych" - zaznaczyła. Jak wskazywała, ogromną wiedzę na temat ukraińskich obywateli przebywających w Polsce daje nadanie im numerów pesel. "Daje to nam np. wiedzę, że ponad 500 tys. kobiet, które przybyły z Ukrainy, w tej chwili pracuje" - podkreśliła.

Jak przekazała, we wtorkowym spotkaniu uczestniczyło wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych, a swoje doświadczenie w zakresie pomocy Ukraińcom przedstawiły m.in. ZHP, Caritas Polska, Federacja "Parasol" z Rzeszowa i Fundacja "Podaj dalej" z Konina. "Chcieliśmy pokazać różny wymiar tej pomocy, ale też polską zdolność odpowiedniego zachowania się w momencie kryzysu uchodźczego" - podkreśliła.

W spotkaniu uczestniczyli również - jak przekazała - m.in. minister ds. integracji społecznej Agnieszka Ścigaj, wiceprezydent Rzeszowa Krystyna Stachowska oraz prof. Maciej Duszczyk.

Według Malinowskiej-Kowalczyk, prof. Duszczyk wskazywał m.in., że pod koniec 2023 roku zakończy się prawdopodobnie "faza włączenia" Ukraińców do polskiego społeczeństwa. "Później zacznie się integracja, która w konsekwencji być może zakończy się asymilacją części tych osób, które w Polsce przebywają" - wskazywała, dodając jednak, że o procesie asymilacji będzie można mówić za kilkadziesiąt lat. "Takie +sprawdzam+ będziemy mogli powiedzieć za 20 lat, kiedy małe dziecko, które przybyło do Polski z Ukrainy w 2022 roku i w Polsce zostało i polskie dziecko będące w tym samym wieku, będą miały w przyszłości podobne możliwości. Wówczas będzie to proces pełnej asymilacji. Wtedy będziemy mówili o Polakach z ukraińskimi korzeniami" - powiedziała.

Prezydencka doradczyni relacjonowała, że na spotkaniu podkreślano, iż należy zwrócić szczególną uwagę na ukraińską młodzież będącą - jak mówiła - "poza nawiasem edukacji".

"Chodzi o osoby powyżej 16.roku życia. Padły liczby, że to między 100 a 200 tys. młodych ludzi. Z tym my musimy się w jakiś sposób zmierzyć" - podkreśliła. Wskazywała również na potrzebę zadbania o seniorów z Ukrainy, których szanse na aktywizację są bardzo niskie. "Mamy politykę senioralną, która aktywizuje naszych polskich seniorów. Podczas spotkania wskazywano, że warto by zadbać także o te osoby" - powiedziała.

Dyskusje dotyczyły również - jak przekazała - nauki języka polskiego. Malinowska-Kowalczyk wskazywała, że "mamy za mało środków przeznaczonych na naukę języka polskiego dla Ukraińców, a przecież język jest tak naprawdę pierwszym kluczem, by otwierać wszystkie drzwi".