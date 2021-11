Pomorscy posłowie KO wezwali rząd do działań redukujących skutki wzrostu cen i wysokiej inflacji

Pomorscy posłowie Koalicji Obywatelskiej wezwali we wtorek premiera i rząd do podjęcia pilnych działań, które poprawią los emerytów w kontekście wzrostu cen i wysokiej inflacji. Politycy KO domagają się też podwyżek płac w sferze budżetowej.

Parlamentarzyści KO - Barbara Nowacka, Agnieszka Pomaska i Tadeusz Aziewicz - zorganizowali we wtorek briefing prasowy przy Miejskiej Hali Targowej w Gdyni pod hasłem "Drożyzna. Portfel Polaka coraz mniej warty".

"Za miesiąc święta. Wszystko wskazuje na to, że będą to najdroższe święta od 1997 r. Bierność rządzących ma istotny wpływ na to, jak kształtują się w Polsce ceny i wynagrodzenia oraz inflacja. Inflacja - 6,8 proc. i rośnie. Emerytury waloryzowane zostały na poziomie 4 proc. Co to oznacza dla przeciętnego człowieka? Emeryt będzie musiał zapłacić za pieczywo + 9 proc., za drób + 18 proc., za warzywa + 8,3 proc., jaja + 9,6 proc., produkty tłuszczowe 60 proc. w górę, w tym olej 84 proc." - powiedziała Nowacka.

Jej zdaniem, są to "porażające kwoty". "Jeśli bierzemy pod uwagę zwykły koszyk emerycki, w którym większość to wydatki spożywcze" - dodała.

"Domagamy się od rządu pilnych działań poprawienia losu emerytów, w tym waloryzacji emerytur, oraz działań w sferze budżetowej. Sfera budżetowa nie dostała podwyżek: nauczyciele, salowe, pielęgniarki, pracownicy policji, w tym w szczególności pracownicy nie mundurowi, pracownicy sądów - to są ludzie, o których rząd zapomina" - zauważyła posłanka KO.

Według niej za miesiąc "zobaczymy katastrofę wielu rodzin, których zwyczajnie nie będzie stać na święta". "Panie premierze, +drogi+ premierze - zapraszamy do działania, trzeba podjąć pilne kroki i do tych kroków będzie zachęcała Koalicja Obywatelska" - zaapelowała Nowacka.

Agnieszka Pomaska zaznaczyła, że rząd bardzo lubi się chwalić. "Ten rząd wyjątkowo jest sprawny w propagandzie, ale nie mówi o wszystkim. Dziś my, w jakiejś części w imieniu tego rządu, po prostu mówimy prawdę. I pokazujemy jak tak naprawdę wygląda program Kaczyńskiego, który dzisiaj chyba trzeba nazwać +inflacją Kaczyńskiego+" - dodała posłanka KO. Przypomniała, że litr paliwa na stacjach benzynowych kosztuje już 6 zł.

"Rekordowe są kursy walut: euro po 4,70 zł, a frank szwajcarski po 4,51 zł. Co to oznacza? Wyższe raty kredytów. Już dzisiaj wiemy, że rewaloryzacja emerytur zaplanowana w przyszłym roku zostanie zjedzona przez inflację. I emerytury tak naprawdę nie będą wyższe, tylko niższe" - podkreśliła.

Pomaska mówiła też o rosnących cenach gazu. "W Miastku w województwie pomorskim cena gazu wzrosła o 170 proc. A dziś wchodzimy w sezon grzewczy i to oznacza, że rachunki za ogrzewanie zwykłego domu wzrosną o 170 proc. To jest efekt polityki tego rządu, to jest efekt programu Prawa i Sprawiedliwości, to jest efekt programu +inflacja Kaczyńskiego+" - oświadczyła Pomaska.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rządowy pakiet antyinflacyjny jest praktycznie gotowy, będzie przewidywać m.in. obniżkę akcyzy na nośniki energii. Według premiera rząd część tego pakietu będzie chciał wdrożyć jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.