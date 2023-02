Pomorska policja: 140 kolizji i 8 wypadków; zginęła jedna osoba

Pomorscy policjanci od piątkowego południa do sobotniego poranka pracowali na miejscu 140 kolizji drogowych i 8 wypadków. Przez intensywne opady śniegu na pomorskich drogach panowały trudne warunki do jazdy.

"Od piątkowego południa, gdy doszło do załamania pogody do soboty policjanci pracowali na miejscu 140 kolizji drogowych i 8 wypadków, w których rannych zostało kilka osób, a jedna z nich poniosła śmierć" - przekazała w sobotę rano oficer prasowa KWP podkom. Karina Kamińska.

Do śmiertelnego wypadku doszło w sobotę rano we wsi Krzywe Koło, w powiecie gdańskim (woj. pomorskie). Samochód osobowy uderzył w drzewo. Zginęła 46-letnia kobieta. Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora.

W piątek do wypadku doszło na obwodnicy Trójmiasta, gdzie wywróciła się betoniarka. Na czas podnoszenia pojazdu służby blokowały główną arterię metropolii. Poszkodowany został kierowca.

Utrudnienia były również na Trasie Kaszubskiej, gdzie zderzyły się dwa samochody ciężarowe.

Podkomisarz Kamińska zaapelowała, by w trakcie zmieniających się warunków pogodowych, zmienić styl jazdy na "bardziej defensywny - ukierunkowany na bezpieczeństwo".

"Podczas jazdy pamiętajmy, że odległość od poprzedzającego pojazdu musi być większa niż zazwyczaj - na śliskiej nawierzchni wyhamowanie pojazdu odbywa się na znacznie dłuższej drodze" - mówiła oficer prasowa KWP w Gdańsku.

Wskazał, że apel jest skierowany również do pieszych, by nie wchodzili bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. "Nawet na przejściu dla pieszych należy się upewnić, czy kierujący zdąży zatrzymać pojazd. Oczywiście to pieszy ma pierwszeństwo na przejściu, ale tutaj zasada ograniczonego zaufania, jak najbardziej ma zastosowanie" - podkreśliła.

Dodała, że przepisy ruchu drogowego nie nakładają obowiązku używania kamizelek i elementów odblaskowych w obszarze zabudowanym, jednakże noszenie elementów odblaskowych w dużym stopniu poprawia widoczność. "Dają kierowcom cenny czas na podjęcie prawidłowej reakcji - często ratującej zdrowie i życie" - oceniła policjantka.

Każdy pieszy i rowerzysta powinien również pamiętać o swoim bezpieczeństwie i zadbać o to, aby być widocznym. Kamizelka odblaskowa, breloczek, opaska, czy nawet zwykła latarka sprawią, że poruszając się przy słabo oświetlonej drodze, będzie lepiej widoczny dla nadjeżdżających kierowców.

Kamińska dodała, że każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących.

"Jedź zgodnie z przepisami. Utrzymuj koncentrację na tym co dzieje się wokół pojazdu, kontroluj z jaką prędkością jedziesz, dostrzegaj znaki drogowe" - zaapelowała Kamińska i dodała, że "prędkość dopuszczalna nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną".