Pomorska policja: od wtorku doszło do pięciu wypadków, rannych zostało pięć osób

Od rozpoczęcia policyjnej akcji Wszystkich Świętych na pomorskich drogach doszło do pięciu wypadków, w których rannych zostało pięć osób. Funkcjonariusze zatrzymali 8 nietrzeźwych kierowców.

Od wtorku na pomorskich drogach doszło do pięciu wypadków, w których rannych zostało pięć osób. Jak poinformowała PAP mł. asp. Anna Banaszewska-Jaszczyk z biura prasowego pomorskiej policji, funkcjonariusze od rozpoczęcia akcji Wszystkich Świętych zatrzymali 8 nietrzeźwych kierowców.

"Cały czas apelujemy zarówno do kierowców jak i pieszych o ostrożność i rozwagę. Kierowcy powinni pamiętać o dostosowaniu prędkości do panujących na drodze warunków, oraz by nie wsiadali za kierownicę po spożywaniu alkoholu" - powiedziała.

Dodała, że od wtorku na pomorskich drogach doszło do 117 kolizji drogowych.

Policyjna akcja Wszystkich Świętych rozpoczęła się we wtorek i potrwa do 2 listopada. W tym czasie szczególnie na głównych ciągach komunikacyjnych oraz w okolicach cmentarzy pracować będzie ok. tysiąc funkcjonariuszy pomorskiej drogówki.