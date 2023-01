Pomorska policja: przez trzy dni zatrzymano 28 pijanych kierowców

Przez trzy dni policyjnych działań, związanych z przedłużonym weekendem, policja zatrzymała 28 pijanych kierowców. Na Pomorzu doszło do 197 kolizji i 10 wypadków, w których poszkodowanych zostało 12 osób. Jedna osoba zginęła.

Pomorska policja od trzech dni prowadzi działania związane z długim weekendem. Od czwartku na drogach funkcjonariusze drogówki przeprowadzają kontrole prędkości, sprawdzają stan techniczny pojazdów i sposób przewożenia dzieci. Każdego dnia na pomorskich drogach pracuje ponad 250 policjantów.

Jak przekazała PAP oficer prasowa KWP w Gdańsku mł. asp. Anna Banaszewska-Jaszczyk od początku długiego weekendu na Pomorzu doszło do 10 wypadków drogowych i 197 kolizji. "Rannych w wypadkach zostało 12 osób, a jedna osoba poniosła śmierć" - podała.

Do śmiertelnego wypadku doszło w sobotę wieczorem w Głobinie w powiecie słupskim (woj. pomorskie). Po policyjnym pościgu kierowca samochodu osobowego wjechał w drzewo. W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniósł 19-letni pasażer. Do szpitala została zabrana 18-letnia pasażerka. Pijany 24-letni kierowca (w organizmie ok. 1,6 promila alkoholu) nie posiadał uprawnień i został przewieziony na komendę.

Banaszewska-Jaszczyk podsumowując policyjne działania zaznaczyła, że od czwartku policjanci zatrzymali 28 nietrzeźwych kierowców.

Zaapelowała do kierujących, by nie wsiadali za kierownicę po spożyciu alkoholu, bo to - jak stwierdziła - jest "śmiertelnym zagrożeniem".

Dodała, że wciąż na Pomorzu warunki drogowe są zmienne i należy do nich dostosować sposób jazdy oraz prędkość.