Pomorska policja: w trakcie akcji "Wszystkich Świętych" zatrzymaliśmy 17 nietrzeźwych kierowców

Od rozpoczęcia policyjnej akcji "Wszystkich Świętych" na pomorskich drogach doszło do 9 wypadków, w których rannych zostało 9 osób. Funkcjonariusze zatrzymali 17 nietrzeźwych kierowców.

Od wtorku na pomorskich drogach doszło do dziewięciu wypadków, w których rannych został dziewięć osób. Jak poinformowała PAP mł. asp. Anna Banaszewska-Jaszczyk z biura prasowego pomorskiej policji, funkcjonariusze od rozpoczęcia akcji Wszystkich Świętych pracowali na miejscu 161 kolizji drogowych.

We wtorek w Prabutach w pow. kwidzyńskim doszło do potrącenia 4-letniego dziecka na przejściu dla pieszych w rejonie cmentarza. Chłopiec trafił do szpitala. 43-letniemu kierowcy zatrzymano prawo jazdy.

W Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej, w rejonie cmentarza, przed jadącego na sygnale policjanta na motocyklu wjechał z pobocza osobowy volkswagen. Mundurowy trafił do szpitala.

Funkcjonariuszka dodała, że przez dwa dni zatrzymanych zostało 17 kierowców, którzy zdecydowali się kierować pomimo wcześniejszego spożywania alkoholu.

"Cały czas apelujemy do kierowców i pieszych o ostrożność szczególnie, że to dziś nastąpią powroty. Policjanci będą w dalszym ciągu dbać, by każdy mógł bezpiecznie dotrzeć do celu"

W ubiegłym roku, w trakcie akcji Wszystkich Świętych doszło do 7 wypadków drogowych, w których rannych zostało 8 osób. Policjanci pracowali na miejscu 85 kolizji. Zatrzymali 23 nietrzeźwych kierowców.