Pomorskie: 15-letni uciekinier z ośrodka wychowawczego ukradł elektryczny rower, by dojechać do domu

15-letni uciekinier z ośrodka wychowawczego ukradł elektryczny rower sprzed sklepu w Człuchowie. Chciał nim dojechać do domu oddalonego o prawie 100 km. Rower jednak porzucił, bo rozładował się w nim akumulator. Chłopak za kradzież stanie przed sądem rodzinnym – podała w piątek człuchowska policja.

Do kradzieży wartego prawie 5 tys. zł elektrycznego roweru sprzed sklepu w Człuchowie (Pomorskie) doszło 17 września, ale to, kto jej dokonał, policja ustaliła kilka dni później.

Jak podała człuchowska policja, złodziejem okazał się 15-letni chłopak. Kradzieży dokonał podczas ucieczki z ośrodka wychowawczego znajdującego się w powiecie człuchowskim.

15-latek miał powiedzieć policjantom, że ukradł rower, bo chciał nim dojechać do domu. Miał do przejechania prawie 100 km. Przejechał kilkanaście, bo w rowerze rozładował się akumulator. Porzucił go w krzakach, w pobliżu miejscowości Nieżywięć. Podróż do domu kontynuował pieszo.

Gdy chłopak szedł obwodnicą Chojnic, zatrzymała go miejscowa policja i przekazała do ośrodka wychowawczego, z którego uciekł.

Po tym fakcie człuchowscy funkcjonariusze powiązali fakty i pojechali do ośrodka wychowawczego. 15-latek przyznał się do kradzieży i za popełniony czyn będzie odpowiadał przed sądem rodzinnym. We wskazanym przez niego miejscu policja znalazła rower i przekazała go właścicielowi.

