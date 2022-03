Pomorskie: 40 uchodźców dotarło do Trójmiasta

W nocy z piątku na sobotę do Trójmiasta przyjechało kolejnych 40 osób z terenów dotkniętych działaniami wojennymi na Ukrainie. Wszyscy znaleźli bezpieczne schronienie, kilkanaście osób zamieszkało w Sopocie

"Z punktu w Hrubieszowie, autokar zabrał 40 osób, głównie kobiety i dzieci, które uciekły do Polski z terenów ogarniętych wojną na Ukrainie. Uciekinierzy pochodzą z różnych regionów Ukrainy m.in. z Zaporoża, Równego, Łucka, okolic Donbasu. Wszyscy zostali rozlokowani w Trójmieście, część z nich znalazła bezpieczne schronienie w Sopocie. Tu otrzymali zakwaterowanie, wyżywienie i najpotrzebniejsze rzeczy, m.in. wózki dziecięce i ubranka dla dzieci" - poinformował w komunikacie przesłanym PAP, inspektor Urzędu Miasta w Sopocie Marek Niziołek.

Ten sam autokar, kilka dni wcześniej wyruszył z Sopotu do jednego z punktów przygranicznych w Hrubieszowie. Na pokładzie znaleźli się m.in. lekarze i pielęgniarka ze Szpitala św. Wojciecha Copernicus, ratownicy medyczni z Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie, psycholożka i tłumacz posługujący się językiem ukraińskim. Do Hrubieszowa wysłane zostały również podstawowe produkty żywnościowe, środki opatrunkowe, męskie ubrania.

"Do punktu w Hrubieszowie przez cały dzień napływają kolejne grupy uciekinierów. To wielkie wyzwanie logistyczne, z którym tam, na miejscu świetnie radzą sobie lokalne samorządy i zwykli ludzie bardzo aktywnie włączający się w tę pomoc. Uchodźcy, których przywieźliśmy z Hrubieszowa, dołączyli do wielu osób z Ukrainy, które już są w Sopocie. Robimy wszystko by mogli u nas w godnych warunkach przeczekać ten trudny dla siebie czas" - powiedziała cytowana w komunikacie przesłanym PAP wiceprezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Sopoccy urzędnicy poinformowali, że w mieście uruchomione zostało Centrum Wsparcia Ukrainy. Znajduje się ono przy al. Niepodległości 749 (wejście od ul. Marynarzy). Działa całodobowo, podobnie jak numer telefonu 505 146 642. Centrum jest miejscem recepcji wszystkich uchodźców z Ukrainy w Sopocie. Jest jednocześnie punktem wsparcia, informacji i integracji. W środku są pokoje sypialne, magazyn odzieży, artykułów kosmetycznych i higienicznych, żywności, także dla dzieci. Jest również świetlica, miejsce zabaw dla najmłodszych, pokoje do rozmów z psychologami czy wyciszenia, a także kawiarenka internetowa, by cudzoziemcy mogli nawiązać kontakt z rodziną.