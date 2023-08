Pomorskie: 46-latek zabił dwa kotki; grozi mu do 5-lat więzienia

Policjanci z Kościerzyny zatrzymali 46-latka, który jest podejrzewany o zabicie dwóch kotków. Zdaniem policji, mężczyzna zadeptał zwierzęta na swojej posesji. Grozi mu do 5-lat pozbawienia wolności.

"Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że na jednej z posesji na terenie gminy Kościerzyna mężczyzna zadeptał dwa małe kotki" - podał PAP oficer prasowy kościerskiej policji asp. szt. Piotr Kwidziński.

Wyjaśnił, że do zdarzenia doszło w środę ok. godz. 19. "Policjanci zatrzymali 46-letniego mieszkańca powiatu kościerskiego, który trafił do policyjnego aresztu. Mundurowi również zabezpieczyli truchła zwierząt do badań, przesłuchali świadków i wykonali oględziny" - dodał policjant.

Zatrzymany mężczyzna prawdopodobnie w piątek usłyszy zarzut zabicia zwierząt, za co grozi mu do 5 lat więzienia.