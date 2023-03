Pomorskie: 61-latek z Lęborka posiadał ok. 7 kg krajanki tytoniu i alkohol bez znaków akcyzy

W mieszkaniu 61-latka z Lęborka policja i funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Gdyni znaleźli około siedmiu kilogramów krajanki tytoniowej oraz alkohol bez wymaganych znaków akcyzy – podała w piątek w komunikacie lęborska policja.

Wspólne działania lęborskiej policji i gdyńskich funkcjonariuszy celno-skarbowych doprowadziły do przeszukania mieszkania 61-latka z Lęborka. Jak podała policja, znaleziono w nim ok. 7 kg krajanki tytoniowej, kilkanaście butelek z whisky, wódką i spirytusem bez wymaganych znaków akcyzowych oraz ponad 100 opakowań gilzy i maszynkę do produkcji papierosów.

"Gdyby nielegalne wyroby trafiły do sprzedaży, Skarb Państwa zostałby narażony na straty w wysokości kliku tysięcy złotych" - przekazano w komunikacie.

61-latek usłyszał zarzuty paserstwa akcyzowego. Grozi mu wysoka grzywna w wysokości nawet 17 tys. zł.