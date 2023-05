Pomorskie: 67 spotkań parlamentarzystów KO z mieszkańcami; D. Tusk odwiedzi Słupsk i Kościerzynę

W czwartek na Pomorzu odbędzie się 67 spotkań parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej z mieszkańcami - zapowiedział w środę przewodniczącego Regionu Pomorskiego Mieczysław Struk. W Słupsku i Kościerzynie w czwartek i piątek z wyborcami spotka się przewodniczący PO Donald Tusk.

"W naszym województwie w czwartek i piątek będzie gościć Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej" - zapowiedział w środę, w trakcie konferencji prasowej w Gdańsku, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Podkreślił, że w czwartek zostanie zorganizowanych 67 spotkań, w tym 17 spotkań otwartych. "Spotkania będą we wszystkich powiatach, a także w innych miejscach, które nie są siedzibami powiatów" - mówił.

"Chcemy poruszyć ważne dla mieszkańców naszego regionu tematy. Odbędą się spotkania z różnymi środowiskami między innymi: rolnikami, seniorami, przedsiębiorcami, pracownikami oświaty i służby zdrowia" - podkreślił przewodniczący Regionu Pomorskiego.

Zapowiedział również, że w czwartek i w piątek na Pomorzu odbędą się spotkania z przewodniczącym PO Donaldem Tuskiem. Pierwsze spotkanie będzie w czwartek o godz. 17 w Słupsku w Hali Gryfia, dzień później o tej samej godzinie zostanie zorganizowane spotkanie w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 Kartuzach. "Zapraszamy mieszkańców zainteresowanych dialogiem (...) będzie można zasypać pytaniami pana Donalda Tuska" - zapewnił Struk.

Ponadto w piątek przed południem parlamentarzyści KO przyjadą do Gdańska na posiedzenie klubu parlamentarnego, które odbędzie się w Ratuszu Staromiejskim. Senator Sławomir Rybicki zapowiedział, że w trakcie posiedzenia klubu posłowie i senatorowie podsumują spotkania z mieszkańcami Pomorza. "Wiemy, bo mamy doświadczenie z wizyt w wielu regionach kraju, że tematyka spotkań, pytania, które otrzymujemy, wypowiedzi mieszkańców poszczególnych regionów są charakterystyczne i tożsame dla całej Polski: to jest drożyzna, inflacja, wysokie ceny energii i paliw. To jest korupcja na szczytach władzy, to jest wiele zagadnień, które mają charakter powszechny ale są też specyfiki lokalne" - podkreślił senator Rybicki.

Wicemarszałek Borusewicz dodał, że na posiedzeniu klubu senatorowie i posłowie "będą prezentować problemy regionalne dla naszych kolegów posłów i senatorów. Mamy kilka problemów regionalnych m.in. poważny problem - co po wyborach z tą likwidacją Lotosu. Do tego trzeba będzie wrócić i na ten temat myślę, że będziemy rozmawiać" - zaznaczył.

W ramach akcji #Tu jest przyszłość klub KO oraz Donald Tusk objeżdżają wszystkie województwa. Schemat jest zawsze ten sam: posłowie i senatorowie KO odwiedzają wszystkie powiaty województwa, a szef PO ma jedno lub dwa otwarte spotkania. Drugiego dnia odbywa się w stolicy danego województwa posiedzenie klubu KO, częściowo otwarte dla mediów. Wizyta w każdym województwie oznacza też prezentację innego elementu programu KO.

Do tej pory parlamentarzyści odwiedzili województwa: łódzkie, wielkopolskie, śląskie, opolskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie i małopolskie. Akcja objazdu wszystkich województw ma - według założeń - skończyć się do 4 czerwca.