Pomorskie: 8 mln zł od fundacji spółek Skarbu Państwa na remont zespołu katedralno-zamkowego w Kwidzynie

Fundacje spółek Skarbu Państwa – PKO BP, Totalizatora Sportowego i KGHM – mają przekazać 8 mln zł zespołowi katedralno-zamkowemu w Kwidzynie (Pomorskie). Pieniądze mają być wkładem własnym do programu FEnIKS, dzięki któremu kwidzyńska instytucja otrzyma 41 mln zł – przekazał w czwartek minister Jacek Sasin.

W czwartek w Kwidzynie minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że trzy fundacje spółek Skarbu Państwa przekażą 8 mln zł Zespołowi Katedralno-Zamkowemu w Kwidzynie. Będą to fundacje PKO BP, Totalizatora Sportowego i KGHM.

"Jako kierownictwo ministerstwa aktywów postanowiliśmy zwrócić się do spółek Skarbu Państwa o to, aby zachciały uruchomić swoje środki, które są w posiadaniu fundacji spółek Skarbu Państwa, aby ten niezbędny wkład finansowy w wysokości 8 mln zł w rozłożeniu na cztery lata został przekazany, aby to wielkie dzieło mogło się dopełnić. Żeby można było dopiąć budżet, który jest niezbędny" - przekonywał Sasin.

Szef MAP przypomniał, że zespół katedralno-zamkowy w Kwidzynie został włączony do pozakonkursowej formuły programu FEnIKS - dla 11 najbardziej priorytetowych projektów w Polsce, i w ramach programu otrzyma 41 mln zł.

"Dzięki ministerstwu kultury katedra otrzymała dofinansowanie, które może sprawić, że będą przeprowadzone prace ratunkowe i konserwatorskie. Niestety, z tym związane są także środki potrzebne na wkład własny i na VAT" - mówił obecny na konferencji proboszcz parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie ks. Ignacy Najmowicz.

Wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda ocenił, że parafii nie stać na wkład własny.

"I tutaj, w takim zadaniu specjalnym, są potrzebne podmioty, które podchodzą w sposób specyficzny do odpowiedzialności społecznej, czyli spółki Skarbu Państwa, które są w nadzorze Ministerstwa Aktywów Państwowych. Tam, gdzie możemy jako ministerstwo, jako podmioty pomóc w sytuacjach nadzwyczajnych, staramy się zawsze być" - stwierdził.

Minister Sasin dodał, że w ramach pierwszego etapu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Kwidzyn uzyskał ponad 3 mln zł dofinansowania na ratunkowe prace odwadniające, pilne naprawy pokrycia dachowego i niezbędne wymiany elementów więźb dachowych katedry w Kwidzynie.

"Drugim, potężniejszym krokiem, będzie przekazanie 41 mln zł z funduszy europejskich (FEnIKS - Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 - PAP) z tej części, która dotyczy dziedzictwa kulturowego. Będzie szansa, żeby ten zabytek odzyskał swój blask" - mówił Sasin i zaznaczył, że wkład własny - czyli 8 mln zł - będzie trzecim krokiem, "dużym zastrzykiem finansowym".

Dzięki tym pieniądzom w katedrze w Kwidzynie będzie można przeprowadzić prace budowlano-remontowe, które umożliwią zabezpieczenie gmachu przed wilgocią i mikroorganizmami, prace konserwatorskie wnętrza wraz z wyeksponowaniem historycznych elementów wystroju i wyposażenia. W wyniku realizacji inwestycji powstaną nowe przestrzenie wystawiennicze (adaptacja poddasza i górnego chóru). Zostanie też przeprowadzona rearanżacja dolnego chóru tzw. krypt wielkich mistrzów.

W kwidzyńskim zamku zostanie przeprowadzony kompleksowy remont konserwatorski wnętrz i dachów dawnego zamku kapituły pomezańskiej, połączony z modernizacją wewnętrznych instalacji. Umożliwi on poprawę warunków stałych ekspozycji muzealnych, budowę nowych wystaw i aranżację przestrzeni dla wystaw czasowych i zajęć edukacyjnych.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie zaplanowanie trasy zwiedzania wspólnej dla zamku i katedry. Tematem przewodnim wspólnej trasy będzie historia budowy zespołu i zachowane dziedzictwo architektoniczne średniowiecznego kompleksu.

Na początku lipca resort funduszy i polityki regionalnej poinformował, że uruchomiono 400 mln zł na dofinansowanie renowacji zabytków i rozwój infrastruktury kultury z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Wsparcie z programu FEnIKS można otrzymać w dwóch kategoriach: rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej) oraz ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego.