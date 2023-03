Pomorskie: Akademia Marynarki Wojennej wybuduje nową przystań żeglarską

Akademia Marynarki Wojennej zakupiła od Agencji Mienia Wojskowego teren przy plaży w Babich Dołach w Gdyni. Uczelnia chce w tym miejscu wybudować Akademickie Centrum Szkolenia Morskiego. Budowa części nawodnej i lądowej wyceniona została na 50 mln zł.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Akademickie Centrum Szkolenia Morskiego powstanie na Babich Dołach naprzeciw starej torpedowni" - podał PAP, kanclerz Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Marek Drygas. Zaznaczył, że teren o powierzchni ok. 7 tys. m2 został zakupiony od Agencji Mienia Wojskowego.

W tym miejscu uczelnia planuje wybudowanie m.in przystani jachtowej. "Będą tam prowadzone przede wszystkim szkolenia morskie, w tym żeglarskie, motorowodne, ratownicze oraz szkolenia nurkowe, dla podchorążych (studentów wojskowych) AMW" - wyjaśnił kanclerz.

Ponadto - jak zapewnił - w czasie letniej przerwy semestralnej będą prowadzone tam obozy żeglarskie dla młodzieży z województwa pomorskiego i innych województw, po to, aby propagować, wzbudzać u młodych ludzi miłość do morza i zachęcać do służby w Marynarce Wojennej, a tym samym do studiowania w AMW. "Dodatkowo planujemy też prowadzenie szkoleń dla studentów cywilnych AMW" - oznajmił.

W planach jest budowa części nawodnej i lądowej. "Na obecną chwilę posiadamy wstępny projekt części nawodnej, jesteśmy także po przeprowadzeniu szczegółowej inwentaryzacji dna morskiego. Kończymy przygotowania do konkursu na koncepcję i wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na część lądową" - podkreślił Drygas.

Dodał, że część nawodna będzie - demontowanym na czas jesienno-zimowy - pływającym dwuczęściowym pomostem na 20 małych i średnich jednostek. W skład części lądowej będzie wchodził slip oraz budynek techniczny z zapleczem socjalnym (toalety, prysznice, jadalnia) dla załóg, salą wykładową do szkoleń teoretycznych, części magazynowej na sprzęt pływający i nurkowy oraz punktem małej gastronomii.

"Budowa części nawodnej i lądowej wyceniona jest na 50 mln zł. Całość jest finansowana z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej" - zapewnił kanclerz uczelni.

Planowany termin zakończenia całości inwestycji to czerwiec 2026 roku.