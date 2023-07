Pomorskie: Akt oskarżenia przeciwko grupie przestępczej zajmującej się nielegalną działalnością hazardową

Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalną działalnością hazardową. Aktem oskarżenia objęto 22 osoby - podała w czwartek prokuratura.

O skierowaniu do Sądu Okręgowego w Olsztynie aktu oskarżenia poinformowała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Regionalnej prok. Marzena Muklewicz.

"Aktem oskarżenia objęto 22 osoby, głównie mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, którym zarzucono popełnienie łącznie 155 przestępstw" - wyjaśniła.

Zarzuty aktu oskarżenia dotyczą kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełniania szeregu przestępstw skarbowych polegających na urządzaniu gier hazardowych na automatach wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Dodatkowo dwóm oskarżonym zarzucono nielegalne posiadanie broni.

"W trakcie wykonywanych w śledztwie czynności ujawniono bowiem i zabezpieczono pistolet Walter P-99 kal. 9 mm, 2 rewolwery czarnoprochowe, naboje do broni palnej oraz wiatrówkę" - przekazała prok. Muklewicz.

Jak podała, akt oskarżenia jest wynikiem obszernego i wielowątkowego śledztwa prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku wspólnie z Wydziałem do Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji i przy współudziale funkcjonariuszy Warmińsko-mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, dotyczącego funkcjonowania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego i innych, kilku zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się uzyskiwaniem nielegalnych korzyści z gier na automatach.

"W związku z prowadzonym śledztwem, w toku przeszukań lokali użytkowanych przez sprawców, przejęto około 350 urządzeń służących do gier o wartości około 4,2 mln złotych oraz blisko 600 tys. zł. pieniędzy znajdujących się w urządzeniach" - informuje prok. Muklewicz.

Wyjaśniła, że aktualnie skierowany do sądu akt oskarżenia dotyczy jednej z grup przestępczych, która posiadała lokale w Olsztynie i innych miejscowościach, m.in. na terenie woj. warmińsko- mazurskiego, podlaskiego i zachodniopomorskiego.

"W wyniku prowadzonych czynności potwierdzono, że w okresie od września 2015 r. do czerwca 2016 roku w kilkudziesięciu lokalach były urządzane gry hazardowe na automatach bez wymaganej koncesji i zezwolenia. Na wszystkich zabezpieczonych automatach były zainstalowane gry o charakterze losowym. Przeszkolona obsługa wpuszczała do monitorowanych lokali jedynie zweryfikowanych klientów" - przekazała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Dodała, że wśród członków grupy istniał podział ról. "Kierujący grupą pozyskiwali automaty do gier losowych, decydowali o miejscu ich ulokowania, wydawali polecenia podległym członkom grupy w zakresie funkcjonowania lokali i ich obsługi, a także decydowali o zatrudnianiu osób do obsługi automatów i ich wynagradzaniu. Do zadań pozostałych członków należało dokonywanie rozliczeń wstawianych automatów, dokonywanie ich zasypu środkami pieniężnymi, podpisywanie umów z właścicielami lokali i inne czynności, w tym rozliczanie utargów. Według ustaleń śledztwa, w okresie tylko 2 miesięcy działalności, grupa przestępcza mogła osiągnąć ponad 120 tysięcy złotych dochodu" - powiedziała prok. Muklewicz.

Za zarzucane oskarżonym kierowanie grupą przestępczą grozi do 10 lat więzienia. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

"Na poczet przyszłych kar oraz środków karnych na mieniu oskarżonych zabezpieczono gotówkę, biżuterię oraz kryptowaluty, a także ustanowiono hipoteki na nieruchomościach" - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.