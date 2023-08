Pomorskie: Budowa ekranów akustycznych spowodowała korki na Obwodnicy Trójmiasta

We wtorek wieczorem na Obwodnicy Trójmiasta (S6) utworzyły się zatory drogowe w kierunku autostrady A1 i Gdyni. Powodem utrudnień jest budowa ekranów akustycznych.

Dyżurny PID GDDKiA Wojciech Buczek poinformował, że we wtorek ok. godz. 21 utworzyły się zatory drogowe na Obwodnicy Trójmiasta na odcinku między węzłami Gdańsk Lotnisko a Gdańsk Osowa. Podał, że jest to związane z budową ekranów akustycznych i zwężeniem drogi ekspresowej do jednego pasa (zwężenie będzie obowiązywało do godz. 5 w nocy z wtorku na środę).

"Na pasie w kierunku Gdyni utworzył się zator o długości ok. 6 km. W kierunku Łodzi korek ma ok. 3 km" - przekazał.