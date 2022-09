Pomorskie: Dwie osoby ranne po wypadku szybowca zabrane przez śmigłowcami do szpitali

Dwie osoby zostały zabrane śmigłowcami do szpitali po wypadku szybowca, do którego doszło we wsi Rokitnica w gm. Pruszcz Gdański – poinformował PAP asp. Marcin Tabiś z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak relacjonuje asp. Marcin Tabiś dwie osoby, które ucierpiały w wyniku zdarzenia były zakleszczone we wraku szybowca. Strażacy wykonali do nich dostęp z użyciem sprzętu hydraulicznego.

Obydwaj poszkodowani byli przytomni podczas udzielania pierwszej pomocy. "Jeden z nich został zabrany do szpitala śmigłowcem LPR, natomiast druga osoba śmigłowcem ASAR" - dodał asp. Tabiś.

Na miejscu pracowały 4 zastępy straży pożarnej.