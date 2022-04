Pomorskie: Gdańszczanie wspierają dzieci i kobiety z Ukrainy

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku trwa zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla dzieci i kobiet z Ukrainy. Jego pracownicy zachęcają do dalszego wspierania akcji, która ma charakter długofalowy.

Zbiórka artykułów pierwszej potrzeby pokazuje, że hojność gdańszczanek i gdańszczan nie ma granic - poinformowała PAP we wtorek Sylwia Ressel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

"Niektórzy mieszkańcy przekazali też dla potrzebujących rzeczy, które przydają się w codziennym życiu domowym, np. zestawy do picia i parzenia kawy oraz herbaty, talerze śniadaniowe i obiadowe. Są też wózki spacerowe dla dzieci, by ułatwić ukraińskim matkom opiekę nad malcami" - dodała Ressel.

Ośrodek nadal prosi o konkretne, najbardziej potrzebne artykuły - najlepiej nowe lub nieużywane. Zbiórka obejmuje środki higieniczne, pielęgnacyjne i czystości oraz bieliznę osobistą dla kobiet i dzieci; odzież ciepłą i wiosenną szczególnie dla maluchów i młodzieży; przybory niezbędne do szkoły; gry i zabawki. MOPR prosi dostarczyć dary do magazynu w siedzibie MOPR przy ul. Konrada Leczkowa 1A we Wrzeszczu, w dni powszednie (w godzinach pracy Ośrodka), do Domu Sąsiedzkiego "Zakopianka" przy ul. Zakopiańskiej 40 w Gdańsku Siedlcach, w dni powszednie, w godz. od 8.00 do 18.00. Wszystkie dary są na bieżąco dystrybuowane do lokalnych punktów pomocy rzeczowej dla Ukraińców.