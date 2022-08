Pomorskie: Gdynianie uczcili powstańców warszawskich

Na Skwerze Kościuszki, przed pomnikiem Armii Krajowej mieszkańcy Gdyni upamiętnili 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Uroczystości upamiętniające 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizowano na Skwerze Kościuszki przed pomnikiem Armii Krajowej w Gdyni.

W obchodach wzięli udział uczestnicy i naoczni świadkowie tamtych wydarzeń, m.in. Krystyna Kodymowska ps. "Stokrotka". "Jestem powstańcem warszawskim" - zaczęła i dodała, że po wybuchu powstania zgłosiła się natychmiast do szpitala przy skrzyżowaniu ulic Płockiej i Górczewskiej, gdzie pomagała jako sanitariuszka. "Niestety, wszystkich mężczyzn i chłopców wtedy rozstrzelali. Zawsze z wielkim sentymentem składam tu kwiaty" - powiedziała uczestniczka powstania warszawskiego.

Prezes gdyńskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Helga Łukaszewska odczytała słowa licealistów. "Oni dziś mówią o wyczynie swoich rówieśników w czasie ciemnej nocy, jaką była II wojna światowa" - podkreśliła i odczytała: "Mówi maturzysta z Krakowa: Giną. To nie jest wyrównana walka. Więc dlaczego? W imię jakich nadzwyczajnych celów poświęcają życie i kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei jak kamienie rzucane przez Boga na szaniec? Byli tacy jak my. Chodzili do szkoły. Zdawali maturę. Może też się bali, nie wiedząc o swojej wielkiej próbie polskości, odwagi, męstwa. Próbie, którą przeszli z podniesioną głową. Czy dziś byłoby to możliwe?" - zakończyła Łukaszewska.

Wiceprezydent Gdyni Marek Łucyk podkreślił, że 78 lat temu Polacy chwycili za broń, żeby odzyskać stolicę i walczyć za swój kraj. "Bardzo chciałem podziękować pani prezes za te słowa, pokazujące, że młodzież w naszym kraju pamięta. Pamiętajmy również, że to my musimy także pamiętać o tym, żeby nasze dzieci, nasze wnuki znały historię" - stwierdził wiceprezydent.

Po wystąpieniach uczestnicy złożyli wieńce oraz wiązanki kwiatów przed pomnikiem. Uroczystości uświetniła wojskowa asysta honorowa.