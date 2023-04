Pomorskie: Groził żonie i miał przy sobie narkotyki

46-letni mieszkaniec Rumi, który trzymał w mieszkaniu hurtowe ilości narkotyków, wpadł podczas domowej awantury. Mężczyzna groził żonie, że ją zabije i spali dom.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie Anetta Potrykus przekazała PAP, że w poniedziałek sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie wobec 46-letniego mieszkańca Rumi. Sprawa zaczęła się w sobotę przed południem, gdy funkcjonariusze otrzymali wezwanie na interwencję domową.

"Policjanci na miejscu ustalili, że 46-latek stosuje wobec swojej żony przemoc psychiczną oraz groźby karalne, podczas których mówi, że ją +zabije, załatwi i spali dom+" - dodała Potrykus.

Policjanci sprawdzili zatrzymanego mężczyznę pod kątem posiadania przedmiotów czy substancji zabronionych, i okazało się, że miał przy sobie narkotyki: marihuanę, amfetaminę i mefedron o wadze ok. 100 gramów. Narkotyki zostały zabezpieczone do badań specjalistycznych a mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

46-latek usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków.