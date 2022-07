Pomorskie: IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem w strefie brzegowej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach w strefie brzegowej. Prognozowany jest również silny wiatr do 7 w skali Beauforta.

Dyżurny synoptyk IMGW prognozuje burze z porywami wiatru i intensywne opady deszczu. Wskazuje, że wiatr będzie wiał z siłą do 7 w skali Beauforta. Lokalnie mogą wystąpić również opady gradu.

Ostrzeżenie obowiązuje w piątek do godz. 15. we wschodniej części strefy brzegowej, czyli od latarni Rozewie do wschodniej granicy państwa.

Pierwszy stopień jest wydawany, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.