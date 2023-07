Pomorskie: IMGW ostrzega przed burzami z gradem

Na terenie województwa pomorskiego w środę możliwe są burze z gradem oraz porywisty wiatr. Alerty pierwszego i drugiego dotyczą całego regionu - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.

Ostrzeżenia wydane przez IMGW-PIB obowiązują w środę od godz. 13 do 22.

Alert pierwszego stopnia dotyczy powiatów bytowskiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, malborskiego, nowodworskiego, puckiego, słupskiego i wejherowskiego, a także Gdańska, Gdyni, Sopotu i Słupska.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad" - informuje IMGW-PIB.

Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy powiatów chojnickiego, człuchowskiego, kwidzyńskiego, starogardzkiego, sztumskiego i tczewskiego.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie możliwe porywy do 100 km/h. Miejscami grad" - podano w komunikacie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk oszacowano na 80 procent.