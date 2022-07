Pomorskie: IMGW ostrzega przed intensywnym deszczem w południowej części województwa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed opadami intensywnego deszczu w południowej części województwa pomorskiego.

Synoptycy IMGW prognozują, że suma opadów od godziny 14.00 w sobotę do godziny 14.00 w niedzielę wyniesie od 40 do 70 mm, a w niedzielę od 14.00 do 20.00 - od 15 do 25 mmm. Ostrzeżenie wydano dla powiatów: nowodworskiego, tczewskiego, malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego i starogardzkiego.

Prawdopodobieństwo zjawiska określono na 80 proc.

W sobotę nad morzem, w północnej części województwa, IMGW prognozuje zachmurzenie umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu.

Temperatura ma wynosić ok. 20 stopni Celsjusza nad samym morzem do 22 stopni w głębi lądu. Synoptycy przewidują wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, północno-wschodni i wschodni. Podobna pogoda ma się utrzymywać również w niedzielę.