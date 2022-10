Pomorskie: IMGW ostrzega przed mgłą

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed mgłą dla województwa pomorskiego. Synoptycy wskazują, że widzialność może być lokalnie ograniczona do zaledwie 50 metrów.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące mgły zostało wydane dla całego województwa pomorskiego.

"Miejscami obserwuje się i prognozuje dalsze występowanie gęstych mgieł ograniczających widzialność od 100 do 200 m, lokalnie około 50 m" - wskazuje w komunikacie synoptyk IMGW-PIB. Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godz. 10.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działań w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.