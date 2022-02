Pomorskie: IMGW ostrzega przed oblodzeniem i wzrostem stanu wód

W części województwa pomorskiego możliwe są w sobotę rano oblodzenia nawierzchni dróg i chodników. Na terenie Żuław prognozowany jest wzrost stanów wody - poinformował w sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3 st. C, -4 st. C, temperatura minimalna przy gruncie około -5 st. C" - podaje w komunikacie IMGW.

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia zostało wydane dla powiatów: człuchowskiego, chojnickiego, kościerskiego, starogardzkiego, kartuskiego, gdańskiego, sztumskiego, malborskiego, kwidzyńskiego, nowodworskiego, Gdańska, Sopotu i Gdyni. Ostrzeżenie obowiązuje do soboty do godz. 8.

IMGW wydało również ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody w obszarze Żuław i Zalewu Wiślanego.

"W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (w piątek - 545 cm) oraz prognozowaną sytuacją meteorologiczną, na Żuławach i Zalewie Wiślanym przewiduje się wzrosty poziomów wody w strefie wody wysokiej, lokalnie z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych" - informuje w komunikacie IMGW. Ostrzeżenie obowiązuje do soboty do godz. 10.