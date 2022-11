Pomorskie: IMGW ostrzega przed oblodzeniem na drogach i chodnikach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami deszczu ze śniegiem i mokrym śniegiem, który spowoduje oblodzenie na pomorskich drogach i chodnikach. Temperatura przy gruncie może spaść do -8 st. C

Ostrzeżenie zostało wydane dla Gdańska, Gdyni, Sopotu, a także dla powiatów bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, puckiego, starogardzkiego, tczewskiego i wejherowskiego.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -6 st. C do -2 st. C, temperatura minimalna przy gruncie miejscami około -8 st. C." - przekazał dyżurny IMGW-PIB.

Ostrzeżenie obowiązuje od poniedziałku od godz. 15 do wtorku do godz. 10.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działań w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.