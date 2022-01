Pomorskie: IMGW ostrzega przed przekroczeniem stanów ostrzegawczych wód w Bałtyku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie hydrologiczne dla woj. pomorskiego w związku z prognozowanym sztormowym wiatrem o przewidywanych gwałtownych wzrostach poziomów wody do stanów ostrzegawczych i powyżej w Bałtyku.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) o ostrzeżeniu poinformował na swoje stronie internetowej. Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dotyczy wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na Wybrzeżu, Bałtyku Południowym i Południowo-wschodnim.

"W związku z prognozowanym silnym, sztormowym wiatrem z kierunku północno-zachodniego na całym Wybrzeżu przewidywane są gwałtowne wahania i wzrosty poziomów wody do stanów ostrzegawczych i powyżej. Na Wybrzeżu Wschodnim miejscami mogą zostać przekroczone stany alarmowe" - informuje IMGW. Ostrzeżenie hydrologiczne ma obowiązywać w niedzielę od godz. 23 do godz. 8 we wtorek.

Jednocześnie IMGW poinformował o silnym wietrze, który jest prognozowany w powiatach: nowodworskim, gdańskim, kartuskim, wejherowskim, puckim, lęborskim i słupskim.