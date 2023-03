Pomorskie: IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w sobotę w województwie pomorskim.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydane przez IMGW-PIB dla powiatów gdańskiego, lęborskiego, nowodworskiego, puckiego, słupskiego i wejherowskiego, a także dla Gdańska i Gdyni będzie obowiązywało w sobotę od godz. 9 do godz. 17.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, lokalnie do około 40 km/h, w porywach około 75 km/h, lokalnie do 85 km/h, z północnego zachodu" - podali synoptycy IMGW.

Alert dla powiatów kartuskiego, malborskiego, starogardzkiego, sztumskiego i tczewskiego będzie obowiązywał w sobotę od godz. 10.30 do godz. 17.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach około 75 km/h, z północnego zachodu" - informuje IMGW-PiB.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.