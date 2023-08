Pomorskie: IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

W poniedziałek i wtorek w woj. pomorskim spodziewany jest silny wiatr – prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na północy województwa wiatr może wiać z prędkością nawet 110 km/h.

Ostrzeżenie drugiego stopnia będzie obowiązywać od godz. 9 w poniedziałek do godz. 14 we wtorek i dotyczy powiatów lęborskiego, puckiego słupskiego, wejherowskiego oraz Słupska.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 50 km/h do 65 km/h w porywach do 100 km/h, możliwe porywy do 110 km/h, zachodni i południowo-zachodni. We wtorek od rana stopniowe słabnięcie wiatru" - przekazał w komunikacie dyżurny synoptyk IMGW.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia będzie obowiązywać od godz. 11 w poniedziałek do godz. 11 we wtorek i dotyczy powiatów bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, malborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego i tczewskiego, a także Gdańska, Gdyni i Sopotu.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i południowego zachodu" - podał synoptyk IMGW.

Pierwszy stopień jest wydawany, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Drugi stopień zagrożenia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.