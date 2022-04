Pomorskie: IMGW ostrzega przed silnym wiatrem i sztormem na Bałtyku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie o silnym wietrze dla województwa pomorskiego. Synoptycy przewidują, że wiać ma również na Bałtyku i w strefie brzegowej

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, rano przejściowo do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i południowego zachodu. Miejscami burze" - poinformowali synoptycy z IMGW.

Ostrzeżenie I stopnia o silnym wietrze zostało wydane dla wszystkich powiatów województwa pomorskiego. Obowiązuje od czwartku od godz. 14 do piątku do godz. 18.

Ostrzeżenia I stopnia są wydawane, gdy przewidywane jest wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działań w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana jest wówczas ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

IMGW wydał również ostrzeżenie o sztormie na Bałtyku.

Synoptycy poinformowali, że ma wiać wiatr południowy i południowo-zachodni z prędkością od 5 do 7, w porywach 8, okresami 9 w skali Beauforta. Obszar występowania to część wschodnia strefy brzegowej.

Ostrzeżenie obowiązuje w czwartek od godz. 13 do 19.