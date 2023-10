Pomorskie: IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na północy regionu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w północnej części woj. pomorskiego. Synoptycy podają, że wiatr może osiągać prędkość w porywach do 85 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, dotyczące powiatów gdańskiego, kartuskiego, lęborskiego, nowodworskiego, puckiego i wejherowskiego, a także Gdańska, Sopotu i Gdyni obowiązuje od godz. 10 w piątek do godz. 12 w sobotę. Natomiast alert dla powiatu słupskiego i Słupska obowiązuje od godz. 10 w piątek do godz. 6 rano w sobotę.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 60 km/h, w porywach do 70 km/h, nad morzem do 85 km/h, ze wschodu" - podali synoptycy IMGW.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 90 proc.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.