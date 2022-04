Pomorskie: IMGW wydał ostrzeżenia o silnym wietrze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia o silnym wietrze dla powiatów nadmorskich woj. pomorskiego. Synoptycy przewidują, że wiać ma również w głębi lądu.

Jak poinformowała PAP w poniedziałek Izabela Kozicka-Prus z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, obecnie porywy wiatru osiągają prędkość do 70 km/h. Najsilniejsze porywy wystąpią do godz. 22. W powiatach nadmorskich spodziewana jest średnia prędkość od 40 km/h do 55 km/h z porywami do 100 km/h. W pozostałych powiatach Pomorza średnia prędkość od 35 km/h do 45 km/h z porywami do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Ostrzeżenie II stopnia o silnym wietrze zostało wydane dla Gdyni oraz powiatów: puckiego, wejherowskiego, lęborskiego i słupskiego. Obowiązuje od poniedziałku od godz. 12 do wtorku do godziny 1 w nocy.

Ostrzeżenie II stopnia wydaje się, gdy przewidywane jest wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Groźne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

IMGW wydał również ostrzeżenie I stopnia o silnym wietrze dla pozostałych powiatów województwa pomorskiego. "W powiatach wewnętrznych średnia prędkość od 35 km/h do 45 km/h z porywami do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu" - poinformowali synoptycy.

Ostrzeżenie I stopnia obowiązuje w poniedziałek od godz. 14 do 23.

Alert ten wydawany jest, gdy przewidywane są groźne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować szkody materialne; możliwe jest zagrożenie życia. Prowadzenie działań jest w tych warunkach utrudnione i niebezpieczne. Zalecane są wówczas ostrożność, śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.