Pomorskie: Izba Morska otrzymała materiały ws. kolizji statku i motorówki na Motławie

Do Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku wpłynęły materiały dotyczące kolizji statku i motorówki, do której doszło na początku maja na Motławie - dowiedział się PAP. Przedstawiciel Izby podkreślił, że po zbadaniu materiałów zostanie podjęta decyzja co do prowadzenia postępowania w sprawie wypadku morskiego.

"Do Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni wpłynął wniosek Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni - Kapitanat Portu Gdańsk dotyczący wszczęcia postępowania w sprawie kolizji motorówki Anna ze statkiem pasażerskim Lew w porcie Gdańsk w dniu 7 maja 2023 r." - podał PAP w przesłanym zarządzeniu wiceprzewodniczący Izby Morskiej sędzia Jarosław Urban.

Wyjaśnił, że na początku tygodnia wnioskodawca nadesłał do Izby Morskiej materiały zebrane przez Kapitanat Portu Gdańsk.

"Po zbadaniu materiałów, ewentualnym ich uzupełnieniu i przedstawieniu stanowiska przez Delegata Ministra Infrastruktury (przeprowadzeniu dochodzenia w rozumieniu ustawy o izbach morskich) zostanie podjęta decyzja co do prowadzenia postępowania w sprawie wypadku morskiego" - zaznaczył.

Podkreślił, że ewentualne postępowanie prowadzone będzie w sprawie wypadku morskiego - w celu ustalenia jego przebiegu i przyczyn oraz statku i osób, których wina spowodowała wypadek. "Postępowanie takie wprawdzie toczy się przy odpowiednim stosowaniu przepisów postępowania karnego, jednak nie jest to postępowanie karne" - zaznaczył.

Na etapie przed rozprawą nie jest to ani postępowanie przygotowawcze (śledztwo czy dochodzenie, zastrzeżone ustawą dla organów ścigania). Postępowanie w sprawie wypadku nie jest też (odmiennie niż postępowanie karne) postępowaniem przeciwko określonej osobie oskarżanej o popełnienie czynu zabronionego przez ustawę.

Sędzia Urban w przesłanym zarządzeniu zaznaczył, że prowadzenie przez Izbę Morską postępowania w sprawie wypadku morskiego jest niezależne od prowadzenia ewentualnych innych postępowań karnych lub cywilnych w związku z tym samym zdarzeniem.

Do kolizji motorówki i jednostki Lew doszło 7 maja ok. godz. 14:10 na Motławie w okolicach Nabrzeża Polski Hak. W wyniku zderzenia doszło do wywrócenia się motorówki, a dwóch członków jej załogi znalazło się w wodzie. Osoby te w krótkim czasie zostały podjęte z wody przez statek "Małgorzata". Kapitan statku Lew i sternik motorówki Anna byli trzeźwi.