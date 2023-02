Pomorskie: Kierowca autobusu szkolnego przyjechał po dzieci nietrzeźwy

63-letni kierowca autobusu szkolnego przyjechał po dzieci do miejscowości Rychnowy nietrzeźwy. Nie wykonał kursu z uczniami. Uniemożliwiła mu to policja po tym, jak badanie trzeźwości mężczyzny wykazało u niego ponad 0,7 promila alkoholu w organizmie – podała we wtorek pomorska policja.

To podczas poniedziałkowej policyjnej akcji kontroli trzeźwości kierowców przewożących pasażerów, w autobusach szkolnych i rejsowych oraz busach, sprawdzono 63-latka, który autobusem szkolnym przyjechał przed godz. 7 rano po dzieci do miejscowości Rychnowy w powiecie człuchowskim (woj. pomorskie).

"Kierowca miał ponad 0,7 promila alkoholu w organizmie, nie pojechał już dalej, policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi mu teraz kara do dwóch lat pozbawienia wolności" - podały służby prasowe pomorskiej policji.

W ramach akcji "Transport zbiorowy" prowadzonej w całym woj. pomorskim człuchowscy policjanci z ruchu drogowego skontrolowali jeszcze 17 innych autobusów i pojazdów przewożących pasażerów. Oprócz trzeźwości kierowców kontrolowali również uprawnienia kierujących i stan techniczny samochodów. Nie mieli uwag.