Pomorskie: Kilkadziesiąt interwencji strażaków, głównie w związku z powalonymi drzewami

Ponad 50 razy interweniowali od północy z piątku na sobotę pomorscy strażacy w związku z silnym wiatrem wiejącym w regionie. Najwięcej wezwań dotyczyło powalonych drzew. IMGW prognozuje, że tak silny wiatr ma wiać w sobotę do godz. 17.

Jak przekazał w sobotę oficer prasowy KW PSP bryg. Łukasz Płusa, od północy z piątku na sobotę na terenie woj. pomorskiego odnotowano ponad 50 zdarzeń związanych z silnym wiatrem.

"Najwięcej w powiecie człuchowskim - 10 zdarzeń, w powiecie bytowskim dziewięć, w chojnickim siedem" - wyliczał Płusa.

Wskazał również, że strażacy cztery razy interweniowali w powiatach: słupskim i kościerskim.

Interwencje straży pożarnej dotyczyły głównie powalonych drzew i naderwanych konarów, które zalegały na drogach.

Brygadier Płusa przekazał, że nie ma osób poszkodowanych.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w piątek wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem w województwie pomorskim. Synoptycy prognozują występowanie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 100 km/h, wiejącego z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 17.