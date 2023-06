Pomorskie: Kilkunastokilometrowy korek na Obwodnicy Trójmiasta w kierunku Wejherowa

Na Obwodnicy Trójmiasta (S6), między węzłami Wielki Kack a Chwarznem, w środę po południu doszło do kolizji trzech samochodów osobowych. Droga została zwężona do jednego pasa. Utworzył się ok. 14-kilometrowy korek w kierunku Wejherowa.

Jak podała dyżurna PID GDDKiA Izabela Osten-Sacken na Obwodnicy Trójmiasta (S6) między węzłem Gdynia Wielki Kack a węzłem Gdyni Chwarzno w środę ok. godz. 14.30 doszło do kolizji trzech samochodów osobowych. Nikt nie ucierpiał.

"W związku z kolizją oraz dużym natężeniem ruchu utrzymuje się zator o długości ok. 14 km w kierunku Wejherowa" - podała dyżurna.

Wyjaśniła, że w miejscu kolizji zablokowany jest jeden pas. Ruch odbywa się pasem prawym.

Utrudnienia mogą potrwać ok. 2 godziny.