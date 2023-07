Pomorskie: Kitesurfer potrzebował pomocy w Zatoce Puckiej; w akcję zaangażowali się strażnicy graniczni

Funkcjonariusze z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej w środę w Zatoce Puckiej pomogli kitesurferowi, który nie mógł o własnych siłach wrócić na ląd. Mężczyznę podjęła z wody załoga patrolowca SG-111.

"Patrolujący akwen strażnicy graniczni zauważyli kitesurfera, który w odległości przeszło mili morskiej od brzegu miał wyraźne problemy z wystartowaniem latawca" - przekazał w czwartek rzecznik prasowy Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku kmdr ppor. SG Andrzej Juźwiak.

Wyjaśnił, że do zdarzenia doszło w środę w okolicach Juraty. "Zdecydowano o opuszczeniu pontonu z jednostki pływającej SG-111. Załoga szybko dotarła do mężczyzny i podjęła go na pokład" - relacjonował.

Dodał, że latawiec kitesurfera nabrał wody, dodatkowo z powodu słabego wiatru dalsze pływanie nie było już możliwe. "Mężczyzna nie potrzebował pomocy medycznej. Na pokładzie pontonu Straży Granicznej bezpiecznie dotarł na ląd" - tłumaczył Juźwiak.