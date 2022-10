Pomorskie: Marszałek Senatu odwiedził Kwidzyn i Sztum

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki odwiedził w czwartek Kwidzyn i Sztum. Spotkał się z samorządowcami, mieszkańcami i przedsiębiorcami. Złożył też kwiaty pod Pomnikiem Rodła w Sztumie.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Senatu, drugiego dnia wizyty na Pomorzu marszałek Tomasz Grodzki oraz senator Leszek Czarnobaj odwiedzili Urząd Miasta w Kwidzynie, gdzie spotkali się z burmistrzem Andrzejem Krzysztofiakiem i jego zastępcami, a także ze starostą kwidzyńskim Jerzym Godzikiem, członkiem zarządu Starostwa Kwidzyńskiego Tomaszem Pisarkiem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Kwidzynie Mariuszem Wesołowskim oraz przewodniczącym Rady Powiatu Jerzym Śniegiem.

"Gospodarze opowiadali o badaniach archeologicznych w Krypcie Mistrzów Krzyżackich w Kwidzynie, a także o bieżących sprawach i potrzebach powiatu, m.in. o budowie obwodnicy w celu wyprowadzenia z miasta ruchu ciężkiego, związanego z funkcjonowaniem zakładów celulozowo-papierniczych w Kwidzynie" - podano w komunikacie, zamieszczonym na stronie internetowej Senatu.

Marszałek Senatu odwiedził także zakład celulozowo-papierniczy MM Kwidzyn, gdzie spotkał się z prezesem i zarządem spółki International Paper - Kwidzyn.

"Rozmowy dotyczyły problemów i bieżącej sytuacji branży papierniczej w związku ze wzrostem cen energii i problemów z dostępnością surowca, którego cena znacząco wzrasta nie tylko ze względu na inflację, ale i embargo na drewno rosyjskie w krajach Unii Europejskiej. Rozmawiano także o tym, co Senat może zrobić, by ulżyć przedsiębiorcom w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Senator Leszek Czarnobaj zaprosił przedstawicieli zakładu i całej branży na rozmowy do Senatu" - czytamy w komunikacie.

W Kwidzynie marszałek spotkał się także z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Gębika, gdzie zapoznał się z historią i tradycją szkoły, a także rozmawiał z młodzieżą. Jak informuje CIS, w trakcie rozmów marszałek odniósł m.in. do wojny w Ukrainie, określając ją jako starcie cywilizacji wolnego świata z cywilizacją barbarzyńców, wspominał także swoją kwietniową wizytę w Irpieniu i w Buczy.

CIS poinformował, że podczas wizyty w Sztumie marszałek złożył kwiaty pod Pomnikiem Rodła, upamiętniającym bojowników o polskość Powiśla i wyzwolenie ziemi sztumskiej oraz ofiary zbrodni hitlerowskich, zrzeszonych w Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła, a następnie spotkał się w Starostwie Powiatowym w Sztumie z samorządowcami, Młodzieżową Radą Powiatu, seniorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i mieszkańcami.

"Prof. Tomasz Grodzki namawiał uczestników spotkania - zwłaszcza ludzi młodych - do angażowania się w sprawy publiczne, zaczynając od najniższych szczebli samorządu lokalnego oraz od pracy w obwodowych komisjach wyborczych podczas przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Prof. Tomasz Grodzki odniósł się także do braku środków z KPO, które jak mówił są niezbędne do rozwoju wspólnot lokalnych oraz do problemów na rynku energii, które w jego przekonaniu są także pokłosiem zablokowania przez rząd inwestycji w elektrownie wiatrowe" - poinformowano w komunikacie.