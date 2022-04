Pomorskie: Marynarka zakończyła neutralizację torpedy z okresu II wojny światowej w Zatoce Gdańskiej

W czwartek nurkowie minerzy z 13. Dywizjonu Trałowców (8. Flotylla Obrony Wybrzeża) przeprowadzili na Zatoce Gdańskiej neutralizację torpedy z okresu II wojny światowej.

Rzecznik prasowy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski powiedział PAP w czwartek, że do operacji przeprowadzonej w Gdyni zaangażowano Grupę Nurków Minerów oraz załogę trałowca ORP Wigry z 13. Dywizjonu Trałowców. "Unieszkodliwiony obiekt to niemiecka torpeda lotnicza typu F-5, która została znaleziona ok. 3 mile morskie na wschód od plaży w gdyńskich Babich Dołach. Zawierała w sobie 200 kg materiału wybuchowego" - dodał Lewandowski.

W celu minimalizacji skutków detonacji niewybuchu na środowisko przed neutralizacją przeprowadzone zostało płoszenie oraz niepokojenie ssaków morskich i ptaków przy pomocy mikro ładunków, szybkich łodzi motorowych oraz stacji hydrolokacyjnej z okrętu.

Działania Marynarki Wojennej RP realizowane były we współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miasta Gdynia, oraz funkcjonariuszami policji, Straży Granicznej i Straży Miejskiej oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku.