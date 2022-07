Pomorskie: Nadchodzą upały; na plaży pamiętajmy o wodzie i opasce dla dzieci

Na Pomorzu od wtorku do piątku prognozowane są upały. Ratownicy WOPR radzą osobom chcącym wypocząć na plaży "zjeść śniadanie i zabrać ze sobą wodę". Dzieciom należy założyć opaskę z numerem telefonu rodzica na wypadek zagubienia wśród plażowiczów.

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że od wtorku do piątku na terenie województwa pomorskiego można spodziewać się wysokich temperatur dochodzących do nawet 34 st. C.

Prezes WOPR Województwa Pomorskiego Jarosław Radtke, w rozmowie z PAP zauważył, że wysokie temperatury spowodują zwiększoną liczbę turystów na plażach. Doradził, żeby przed wyjściem na kąpielisko zjeść śniadanie i zabrać ze sobą wodę do picia. "Nie wolno zapominać o nawadnianiu się w trakcie opalania i kąpieli" - tłumaczył ratownik z wieloletnim doświadczeniem.

Osoby, które zamierzają skorzystać z kąpieli słonecznych nie powinny zapominać z kolei o kremach, okularach przeciwsłonecznych i nakryciu głowy.

Radtke dodaje, że rodzice po wejściu na plażę powinni udać się do ratowników po specjalną opaskę dla dziecka. "Opaski z wypisanym numerem telefonu do rodzica zakłada się dziecku na rękę, jest to dobre rozwiązanie na wypadek zaginięcia dziecka na plaży" - zauważa prezes pomorskiego WOPR.

Jarosław Radtke radzi również, by korzystać tylko z kąpielisk strzeżonych i zwracać uwagę na polecenia wydawane przez ratowników.

Urząd województwa pomorskiego w komunikacie umieszczonym w mediach społecznościowych przypomina, że wysoka temperatura może być szczególnie niebezpieczna dla niemowląt, małych dzieci oraz osób w podeszłym wieku.

"Starajmy się nie przebywać w pełnym słońcu. Jeśli nie musimy, nie wychodźmy z domu w godzinach południowych. Każdy powinien pamiętać o wypijaniu dużej ilości wody i unikać zbędnego wysiłku fizycznego. Pamiętajmy o zwierzętach, by miały dostęp do świeżej wody i cienia" - wskazują urzędnicy.

Ponadto, apelują o nie pozostawianie w zaparkowanym samochodzie dzieci i zwierząt.