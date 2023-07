Pomorskie: Nie żyją kobieta i jej 8-letni syn; ciała znaleziono w domu

O znalezieniu dwóch ciał przez domownika, który wrócił do miejsca zamieszkania w Kobylnicy poinformowała we wtorek wieczorem słupska policja. Nieoficjalnie to zwłoki kobiety i jej 8-letniego syna.

"Dzisiaj około godziny 15.15 otrzymaliśmy zgłoszenie o odnalezieniu w jednym z domów w Kobylnicy dwóch ciał przez jednego z domowników, który wrócił do miejsca swojego zamieszkania" - poinformował w oficjalnym komunikacie oficer prasowy słupskiej policji mł. asp. Jakub Bagiński.

Nieoficjalnie to zwłoki kobiety i jej 8-letniego syna.

Na miejscu, jak przekazał mł. asp. Bagiński, policja pod nadzorem prokuratora prowadzi czynności procesowe. "Mundurowi przy udziale techników z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wykonują oględziny, sporządzają dokumentację fotograficzną i zabezpieczają ślady, na podstawie których będą ustalać dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia" - poinformował policjant.