Pomorskie: Nieletni włamywacze zatrzymani na gorącym uczynku w Malborku

Malborscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 4 chłopców i dziewczynkę w wieku od 13 do 15 lat, którzy włamali się do opuszczonego budynku na terenie miasta.

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Malborku Sylwia Kowalewska poinformowała PAP w środę, że nieletni dostali się do budynku wybijając szyby w oknach. "We wtorek po południu dyżurny malborskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że ktoś włamuje się do opuszczonego budynku na terenie Malborka. Na miejsce został skierowany policyjny patrol.

W starym, kilkupiętrowym budynku, który był zabezpieczony przed wejściem osób postronnych, gdyż groził zawaleniem, funkcjonariusze zastali nastolatków" - dodała Kowalewska.

Policjanci zatrzymali czterech chłopców i dziewczynkę w wieku od 13 do 15 lat. Jak ustalili funkcjonariusze, nastolatkowie przed przyjazdem patrolu rzucali jeszcze z okien na wyższych kondygnacjach kamieniami na ulicę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Młodzi sprawcy zostali zatrzymani i przewiezieni na komendę, gdzie funkcjonariusze przekazali ich prawnym opiekunom. Właściciel budynku wycenił uszkodzenia na kwotę 600 złotych. Teraz sprawą nieletnich włamywaczy zajmie się sąd rodzinny.